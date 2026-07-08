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La Selección Mexicana se despidió de la Copa del Mundo 2026 tras ser eliminados por Inglaterra en octavos de final. Ese día, además, se despidió oficialmente el país de la justa veraniega, ya que no se disputarán más partidos en este territorio; sin embargo, todavía hay un rincón de la capital donde se puede vivir la fiesta mundialista.
El Comité Organizador de la Ciudad de México está de manteles largos, al confirmar que el FIFA Fan Festival rompió un récord histórico de asistencia.
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"Con cifras oficiales hasta el 6 de julio de 2026, la Plaza de la Constitución registró un total de 2 millones 8 mil 500 asistentes, consolidando al Zócalo como el epicentro cultural y la sede más pasional de la Copa Mundial de la FIFA 2026", informó el Comité.
"Agradecemos profundamente a la afición local e internacional por hacer de esta fiesta un evento inolvidable. Aunque la actividad en la cancha local ha terminado, la transmisión de los partidos rumbo a la Gran Final continúa en vivo y de forma gratuita en el Zócalo", agregan.
Este jueves, allí se podrá disfrutar el partido entre Francia y Marruecos, partido que inaugura la actividad de los cuartos de final de la Copa del Mundo.
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