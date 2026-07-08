Rafael Márquez fue confirmado hace unas horas como el nuevo director técnico de la Selección Mexicana con miras al 2030, luego de completar un proceso de aprendizaje en el que se desempeñó como auxiliar de Javier Aguirre y vivió de cerca la Copa del Mundo de 2026.

El exfutbolista del FC Barcelona, quien también dirigió a las categorías juveniles del conjunto catalán, asume el desafío más importante de su carrera en los banquillos.

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Tras oficializarse su nombramiento, Márquez recibió el respaldo de Javier Aguirre, quien aseguró que la Selección Nacional queda en buenas manos. A los buenos deseos del experimentado estratega se sumaron miles de mensajes de aficionados a través de redes sociales, donde celebraron la llegada de una de las máximas leyendas del futbol mexicano.

Entre las felicitaciones destacó la del Atlas, club que formó a Márquez y le abrió las puertas del profesionalismo. A través de sus canales oficiales, la institución rojinegra dedicó un mensaje especial a uno de sus máximos referentes históricos.

"¡Todo el éxito en esta nueva etapa como Director Técnico de la Selección Nacional de México, Rafa! A seguir dejando los colores rojinegros en lo más alto, Káiser", publicó el conjunto tapatío.

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La relación entre Atlas y Rafael Márquez es una de las más emblemáticas del futbol mexicano. Fue con los Zorros donde el legendario defensa debutó en Primera División el 19 de octubre de 1996 frente a Pumas.

El último capítulo de su historia con Atlas llegó en 2016, cuando regresó al club. Dos años después, en 2018, Rafael Márquez puso fin a una trayectoria.