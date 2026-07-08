El exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, defendió que su país no tuvo que ver en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y alegó que si el avión en el que se produjo el traslado, en julio de 2024, está siendo exhibido en un museo en Nuevo México, es “porque está de este lado, está confiscado”.

Salazar está en el ojo del huracán desde que se dio a conocer que el avión en el que llegaron Zambada y Joaquín Guzmán a Nuevo México está siendo exhibido en el Museo del Aire War Eagles de Santa Teresa, en Nuevo México, luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) lo prestó.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó entonces quién mintió sobre cómo ocurrió la captura de “El Mayo”, quien alega que Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, lo entregó a la justicia estadounidense. En aquel momento, Salazar, como embajador, aseguró que su país no tuvo qué ver con la operación.

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"¿Quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?”, preguntó Sheinbaum este martes.

En entrevista con Ilia Calderón para N+ Univisión, que se transmitirá el domingo, Salazar defendió su versión.

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“¿Cómo podemos explicar que el FBI esté presentando el avión en el que se habría hecho ese operativo?”, pregunta Calderón a Salazar en un adelanto de la entrevista difundido en redes sociales.

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respondió a las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el avión que el FBI ha exhibido públicamente como parte del operativo de traslado de Ismael “El Mayo” Zambada.



Salazar aseguró, en entrevista… pic.twitter.com/7OjyZjNS9U — N+ UNIVISION (@nmasunivision) July 8, 2026

Salazar aseguró que en aquel momento él mantuvo “mucha comunicación” con el entonces fiscal, Alejandro Gertz Manero.

Explicó que el gobierno mexicano envió a su gente “para ver el avión, para ver toda la evidencia que había ahí. Eso se lo presentamos con puerta abierta. Entonces no había sorpresa. No fue nuestra operación, no fue nuestro avión, no fue nuestro piloto. Esa es la verdad”.

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La periodista insistió: “¿Entonces miente el FBI al presentar ese avión?”.

Salazar respondió: “No, porque el avión está de este lado, confiscado por Estados Unidos”.

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El medio Pie de Nota señaló, al revelar la exhibición del avión, que el FBI había confirmado estar detrás de la operación, y citó una declaración en la que la agencia señaló que “en un operativo heroico y sin precedentes, los agentes especiales del FBI, cuyos nombres se reservan a Pie de Nota, a solicitud del FBI, lograron el arresto y traslado de uno de los principales objetivos del gobierno de los Estados Unidos" indicó.

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