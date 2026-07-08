En eventos diferentes en Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron material explosivo, armamento, detuvieron a tres supuestos delincuentes de cuarto nivel (dos de ellos de 16 y 17 años), pertenecientes al Cártel de Sinaloa facción de “Los Chapitos” en Sinaloa.

También liberaron a una persona que se encontraba privada de su libertad.

En un primer evento, derivado de trabajos de inteligencia, así como de reconocimientos terrestres y aéreos, los navales localizaron en inmediaciones del poblado Las Iguanas, municipio de Concordia, aproximadamente 20 kilos de compuesto explosivo, el cual fue neutralizado en el lugar por personal especializado.

Detiene a tres delincuentes de cuarto nivel, pertenecientes a facción Cártel en Sinaloa (08/07/2026). Foto: Especial

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En un evento distinto, en inmediaciones del poblado El Quelite, municipio de Mazatlán, los uniformados fueron objeto de una agresión con armas de fuego por parte de personas civiles armados.

En apego a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, los elementos repelieron la agresión, logrando la detención de tres presuntos infractores de la ley y el aseguramiento de tres armas largas, 12 cargadores, 342 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos y seis placas balísticas.

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También fueron localizados dos artefactos explosivos improvisados, los cuales fueron neutralizados en el sitio por personal especializado, a fin de salvaguardar la integridad de la población.

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Detiene a tres delincuentes de cuarto nivel, pertenecientes a facción Cártel en Sinaloa (08/07/2026). Foto: Especial

Derivado de un reporte recibido a través del C4 sobre la posible presencia de una persona privada de su libertad en el poblado La Sábila, los navales se trasladaron al lugar, donde lograron localizar y liberar a un hombre de 53 años, quien manifestó haber sido privado de su libertad por presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

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Posteriormente, fue trasladado ante las autoridades competentes para la atención correspondiente.

La dependencia refrendó su compromiso de continuar realizando operaciones que contribuyan al mantenimiento del Estado de derecho, así como a la paz y seguridad de la población.

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