Las fuertes lluvias que azotaron a la Ciudad de México obligaron al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro a implementar un servicio provisional en la Línea 5, informó el director del STC, Adrián Rubalcava.

En redes sociales, el director mencionó que debido a las afectaciones en la Línea 5 del Metro, que va de Politécnico a Pantitlán, se implementó servicio provisional de Politécnico a La Raza y de Oceanía a Pantitlán.

“Debido a las fuertes lluvias registradas en la zona y para garantizar la seguridad en la operación, implementamos servicio provisional en la Línea 5, de Politécnico a La Raza y de Oceanía a Pantitlán”, publicó.

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¿Qué estaciones de la Línea 5 del Metro están cerradas?

Como consecuencia de la suspensión parcial del servicio, cinco estaciones permanecen temporalmente sin operación:

Misterios

Valle Gómez

Consulado

Eduardo Molina

Aragón

Cinco estaciones permanecen sin servicio. Foto: Wikimedia Commons.

Rubalcava recalcó que los trenes únicamente circulan en dos tramos: de Politécnico a La Raza y de Oceanía a Pantitlán, mientras continúan las labores para retirar el agua y verificar las condiciones de seguridad en las vías.

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También agregó que se coordinó un operativo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), las cuales brindarán servicio gratuito en el tramo donde el Metro permanece suspendido.

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Además, recomendó utilizar como rutas alternas las Líneas 4 y 6 del Metro, que permiten conectar con diversos puntos cercanos al segmento afectado de la Línea 5.

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“Personal del Metro CDMX trabaja para restablecer la operación en toda la línea en cuanto las condiciones lo permitan. Mantente atento a los canales oficiales del Metro para conocer las actualizaciones del servicio”, concluyó.

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cr