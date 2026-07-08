La intensa lluvia registrada la tarde y noche de este miércoles provocó múltiples encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, afectando la circulación vehicular y movilizando a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal de SEGIAGUA y cuerpos de emergencia.

Entre las principales afectaciones se encuentra un encharcamiento sobre Anillo Periférico Oriente, a la altura de Línea 1, así como otro en Paseo de la Reforma y Bucareli, donde la acumulación de agua ha complicado la movilidad.

También se reportan encharcamientos en avenida Patriotismo, a la altura de Tintoreto; en el bajo puente de Viaducto Miguel Alemán y Doctor José María Vértiz; en la calle Agua y Rocío, en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, y en la colonia San Juan de Aragón, en Gustavo A. Madero.

Las intensas lluvias que se registraron esta tarde dejaron anegaciones en calles del Centro Histórico. #VIDEO: Arturo Ordaz Díaz | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/0e3BkYNMf3 — El Universal (@El_Universal_Mx) July 9, 2026

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¿Cuáles fueron los puntos más afectados por las lluvias de esta tarde?

Uno de los puntos más afectados se localiza en Viaducto Miguel Alemán y avenida Cuauhtémoc, donde se formó un espejo de agua que invadió dos carriles de circulación con dirección al poniente, por lo que policías de Tránsito implementaron un dispositivo de movilidad para agilizar el paso de los vehículos y prevenir accidentes.

⛈️ Registran presencia de intensa lluvia en la Zona Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc; se encuentra activa la alerta amarilla en toda la CDMX#VIDEO: @JCWilliams54 | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/t5ktGWQAsZ — El Universal (@El_Universal_Mx) July 9, 2026

En la calle Agua y Rocío, personal de SEGIAGUA y elementos de Tránsito trabajan para reducir un espejo de agua de aproximadamente 100 metros de longitud, seis metros de ancho y un metro de profundidad.

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Las lluvias también ocasionaron inundaciones en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en San Lázaro, donde oficinas, elevadores y el estacionamiento subterráneo resultaron afectados. Trabajadores utilizaron bombas, escobas y jaladores para retirar el agua y permitir el acceso a las distintas áreas del recinto.

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Asimismo, se reportó la inundación del Deportivo Los Galeana y afectaciones viales en Calzada de Tlalpan y Periférico debido a la acumulación de agua.

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#Reportando ⛈️ | Importante inundación en la #GAM, #CDMX. 🔴



🚧🏠 Vecinos reportan que el agua ya ingresó a varios domicilios debido a las severas inundaciones en el cruce de las calles Palmira y Margaritas, en la colonia Juan González Romero, dentro de la alcaldía Gustavo A.… pic.twitter.com/V3IJjQhcGk — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 9, 2026

De acuerdo con el monitoreo más reciente, la lluvia se mantiene con intensidad ligera en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Iztacalco y La Magdalena Contreras; moderada en Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc y Xochimilco; y fuerte en Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las vialidades y exhortan a la población a evitar transitar por zonas inundadas, conducir con precaución y atender las recomendaciones de los cuerpos de emergencia.

19:22 #PrecauciónVial | Encharcamiento en el bajo puente de Av. Chapultepec a la altura de Florencia . #AlternativaVial Av. Paseo de la Reforma y Av. Álvaro Obregón @SEGIAGUA #Tlaloque2026 pic.twitter.com/hGLN4hQtOU — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 9, 2026

Reportan afectaciones en Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.-Las lluvias registradas la tarde y noche de este miércoles movilizaron a personal del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM) y de Protección Civil en distintos puntos de Tlalnepantla para atender encharcamientos y facilitar el desalojo de agua.

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De acuerdo con autoridades municipales, las labores se concentraron en el boulevard Manuel Ávila Camacho, en la incorporación a Santa Mónica, a la altura de la unidad habitacional Tepetlacalco; en el cruce de avenida Gustavo Baz y Recursos Hidráulicos, en la colonia Industrial La Loma.

Así como en avenida Mario Colín y Ávila Camacho, en el desnivel frente a Plaza Sentura, y en Calzada de los Jinetes y Paseo de las Aves, en el fraccionamiento Las Arboledas.

El municipio informó que unidades tipo vactor realizaron trabajos para el desalojo de agua en esos puntos, con el propósito de reducir las afectaciones derivadas de las precipitaciones.

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Las autoridades pidieron a la población reportar cualquier emergencia relacionada con las lluvias a Protección Civil, al OPDM o a los centros de mando C4 Poniente y C4 Oriente para canalizar la atención correspondiente.

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