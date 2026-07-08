Metrópoli | 08-07-26 | 17:48 |

Zona Oriente, Estado de México.- La gobernadora supervisó las diversas obras que se construyen en la Zona Oriente del Estado de México para evitar . Los trabajos llevan un 90 porciento de avance.

Como parte del Plan Oriente impulsado por la presidenta , y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuatro de los seis proyectos ya están en operación y los dos restantes concluirán en los próximos 15 días.

Las obras de infraestructura contemplan una inversión de 11 mil 200 millones de pesos y tienen como objetivo aumentar la capacidad de desalojo de agua en municipios históricamente afectados por las lluvias, como Nezahualcóyotl y La Paz, además de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

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Las obras de infraestructura tienen como objetivo aumentar la capacidad de desalojo de agua. Foto: Especial
Las obras de infraestructura tienen como objetivo aumentar la capacidad de desalojo de agua. Foto: Especial

Entre los proyectos concluidos destacan la ampliación de la Laguna El Salado, cuya capacidad pasó de 300 mil a 400 mil metros cúbicos; la construcción del Colector Teotongo; y la rehabilitación del Colector Carmelo Pérez y del Cárcamo Xochiaca, que incrementó su capacidad de desalojo en 16 mil litros por segundo.

Los trabajos continúan en el Colector Los Pinos, con un avance del 88 por ciento, y en la Laguna de Churubusco, que registra un progreso del 85 por ciento. Ambos proyectos reforzarán la infraestructura hidráulica de la región y estarán concluidos en aproximadamente dos semanas.

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De manera paralela, la Comisión Nacional del Agua avanza en la construcción del Colector Chalco de Díaz Covarrubias, proyecto que atenderá las inundaciones recurrentes en Chalco y Valle de Chalco.

La infraestructura registra tres kilómetros concluidos y estará terminada en octubre como parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, que complementa las acciones para reducir los riesgos durante la temporada de lluvias.

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