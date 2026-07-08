Zona Oriente, Estado de México.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez supervisó las diversas obras que se construyen en la Zona Oriente del Estado de México para evitar inundaciones. Los trabajos llevan un 90 porciento de avance.

Como parte del Plan Oriente impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuatro de los seis proyectos ya están en operación y los dos restantes concluirán en los próximos 15 días.

Las obras de infraestructura contemplan una inversión de 11 mil 200 millones de pesos y tienen como objetivo aumentar la capacidad de desalojo de agua en municipios históricamente afectados por las lluvias, como Nezahualcóyotl y La Paz, además de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

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Las obras de infraestructura tienen como objetivo aumentar la capacidad de desalojo de agua. Foto: Especial

Entre los proyectos concluidos destacan la ampliación de la Laguna El Salado, cuya capacidad pasó de 300 mil a 400 mil metros cúbicos; la construcción del Colector Teotongo; y la rehabilitación del Colector Carmelo Pérez y del Cárcamo Xochiaca, que incrementó su capacidad de desalojo en 16 mil litros por segundo.

Los trabajos continúan en el Colector Los Pinos, con un avance del 88 por ciento, y en la Laguna de Churubusco, que registra un progreso del 85 por ciento. Ambos proyectos reforzarán la infraestructura hidráulica de la región y estarán concluidos en aproximadamente dos semanas.

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De manera paralela, la Comisión Nacional del Agua avanza en la construcción del Colector Chalco de Díaz Covarrubias, proyecto que atenderá las inundaciones recurrentes en Chalco y Valle de Chalco.

La infraestructura registra tres kilómetros concluidos y estará terminada en octubre como parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, que complementa las acciones para reducir los riesgos durante la temporada de lluvias.

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