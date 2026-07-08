La acumulación de prendas de vestir en los armarios domésticos representa una problemática común que impacta directamente en la gestión de residuos sólidos dentro de los entornos urbanos. En muchas ocasiones, la ciudadanía conserva piezas textiles que entran en desuso, las cuales suelen terminar en los depósitos de basura tradicionales, incrementando la saturación de los rellenos sanitarios y acelerando los procesos de degradación ambiental a nivel global.

Ante este escenario, la implementación de estrategias basadas en la economía circular adquiere relevancia para mitigar el desperdicio y ofrecer alternativas viables que reincorporen estos materiales a las cadenas productivas.

Realiza trueques de ropa en bazares. Foto: Unsplash

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De acuerdo con los lineamientos de sustentabilidad urbana de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) del Gobierno de la Ciudad de México, el fomento a la separación de residuos desde el origen resulta indispensable para el éxito de los esquemas de reciclaje.

A través de la iniciativa denominada “Textiles con Futuro” (un esfuerzo coordinado entre la alcaldía Álvaro Obregón, el proyecto Alcaldía Verde y el organismo recolecto), las autoridades locales habilitan infraestructura específica para captar materiales. Los responsables del programa señalan que el objetivo central consiste en "clasificar todo lo recaudado para su reúso, reciclaje o transformación en productos industriales totalmente nuevos", reduciendo de forma significativa la huella ecológica local.

El funcionamiento de los módulos de captación textil y materiales permitidos

Para participar de manera correcta en el proceso de recolección y garantizar que las piezas reciban el tratamiento correspondiente, las pautas operativas del sitio especializado en sustentabilidad y gestión de recursos textiles recolecto sugieren cumplir con un estricto protocolo de higiene. Las especificaciones de entrega de los materiales y los insumos permitidos dentro de los contenedores se sintetizan en los siguientes puntos informativos:

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Estado de los textiles: El requisito indispensable de la campaña establece que todos los artículos entregados deben estar completamente limpios y secos antes de ser introducidos en los buzones para evitar la proliferación de hongos.

El requisito indispensable de la campaña establece que todos los artículos entregados deben estar completamente limpios y secos antes de ser introducidos en los buzones para evitar la proliferación de hongos. Prendas de vestir permitidas: Los contenedores reciben ropa de uso diario de cualquier tipo, tamaño o tela, la cual se destina a la donación para personas en condiciones vulnerables si se encuentra en buen estado.

Los contenedores reciben ropa de uso diario de cualquier tipo, tamaño o tela, la cual se destina a la donación para personas en condiciones vulnerables si se encuentra en buen estado. Blancos y ropa de cama: Se autoriza el depósito de sábanas, cobijas y cobertores viejos, elementos que el personal especializado procesa para la fabricación de productos nuevos tales como alfombras o aislantes.

Se autoriza el depósito de elementos que el personal especializado procesa para la fabricación de productos nuevos tales como alfombras o aislantes. Elementos de decoración del hogar: Los ciudadanos pueden incluir en sus bolsas cortinas y manteles en desuso, extendiendo la cobertura del acopio más allá del guardarropa convencional.

Ubicaciones y calendario de los contenedores fijos e itinerantes

La accesibilidad de la campaña se estructura a través de una red que combina puntos fijos institucionales y módulos móviles que recorren centros comunitarios y religiosos de la demarcación.

De acuerdo con los registros oficiales de la Dirección General de Sustentabilidad de la alcaldía Álvaro Obregón, los módulos fijos operan en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey (Campus Santa Fe) y en los accesos principales de la sede de la alcaldía por la calle Canario. La recepción de materiales en el edificio de gobierno permanece abierta para el público en general.

Asimismo, la estrategia de recolección comunitaria utiliza un calendario rotativo en diversas parroquias de la zona para facilitar la participación de los vecinos en sus colonias.

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El cronograma móvil contempla visitas a la Parroquia “Asunción de Santa María”, la “Capilla Cristo de la Colina”, la Parroquia “Nuestra Señora de los Ángeles” y la Parroquia “Inmaculada Concepción y San Pío”, extendiendo las actividades de recepción de insumos textiles.

Al incentivar la participación activa de la sociedad en estos esquemas de acopio, la demarcación busca consolidar hábitos de consumo responsable y disminuir el volumen de basura que genera la capital del país.

👕♻️ ¿Tienes ropa o textiles que ya no usas?



Llévalos a los contenedores de #TextilesConFuturoÁO y ayúdanos a darles una segunda vida.

📍Consulta ubicaciones y fechas en la imagen.#AlcaldíaVerdeÁO pic.twitter.com/ctvgR1NiM2 — Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) July 6, 2026

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