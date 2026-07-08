Hermosillo, Sonora. - La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que fue detenido el presunto responsable del incendio registrado la noche del lunes 6 de julio en la Central de Abastos Francisco I. Madero, el cual causó pérdidas materiales y daños a estructuras tanto del mercado como de viviendas particulares.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) capturaron a Raúl "N", alias "El Navojoa", quien presuntamente provocó el incendio de manera intencional.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 20:00 horas, cuando el imputado presuntamente prendió fuego de forma deliberada a diversos materiales y objetos inflamables ubicados al interior del centro comercial, situado en bulevar Solidaridad y Camelia, en la colonia Libertad, donde él mismo pernoctaba.

La revisión de las cámaras de videovigilancia permitió establecer la participación del detenido en los hechos, lo cual fue corroborado con entrevistas a testigos, quienes lo identificaron como la persona que habitualmente pernoctaba en el mercado.

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Así mismo, los actos de investigación permitieron determinar que mantenía conflictos constantes con estibadores y "diableros" del lugar, por lo que la principal línea de investigación apunta a una revancha, ya que Raúl "N" manifestaba inconformidad por el hostigamiento que recibía y previamente había proferido amenazas directas.

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Su detención se efectuó la mañana del martes 7 de julio en la colonia El Sahuaro, luego de que intentara huir al notar la presencia de los agentes investigadores.

Al inspeccionarlo, se le aseguró una cubeta que contenía 11 envoltorios con probable narcótico conocido como "cristal"; cabe destacar que el sujeto cuenta con un amplio historial por violencia familiar, robo, narcomenudeo y portación de arma prohibida.

Actualmente, Raúl "N" se encuentra a disposición del Ministerio Público y dentro de las próximas horas será puesto a disposición del Juez de Control a fin de que esta representación social formule imputación en su contra y se le vincule a proceso por parte de los tribunales.

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