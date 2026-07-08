Monterrey. - Un elemento de la Policía Municipal de García resultó herido por arma de fuego después de que un grupo de civiles armados atrincherados al interior de una vivienda abrieron fuego contra los oficiales, en la colonia Ampliación Los Nogales.

La agresión provocó un amplio despliegue de fuerzas estatales y federales, que mantuvieron asegurada la zona durante varias horas.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada sobre la calle Rosas, donde autoridades atendían un reporte sobre personas armadas.

Al llegar al sitio fueron atacadas por los ocupantes de un inmueble, quienes presuntamente se refugiaron en la vivienda para evitar su captura.

La agresión movilizó a elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y corporaciones estatales, que establecieron un perímetro de seguridad mientras realizaban labores para contener la situación y resguardar a los vecinos del sector.

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De acuerdo con la información preliminar, el policía herido recibió un impacto de bala durante el enfrentamiento. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su estado de salud ni han precisado si hubo más personas lesionadas.

Durante el operativo, habitantes de la colonia permanecieron al interior de sus viviendas mientras se escuchaban detonaciones de arma de fuego.

El despliegue también obligó al cierre de varias calles para facilitar las labores de las corporaciones de seguridad.

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En el lugar fue ubicado un vehículo con daños, aunque las autoridades no han confirmado si está vinculado con los presuntos agresores o si formó parte de los hechos.

Hasta el momento tampoco se ha informado sobre personas detenidas.