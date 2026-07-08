Las intensas lluvias de las últimas horas provocaron que se levantaran banquetas y carpeta asfáltica de calles de las recién inauguradas Casas del Bienestar en el puerto de Veracruz.

Fue en la zona de Bosques de Río Medio, ubicada al norte del puerto de Veracruz, donde las corrientes de agua destrozaron calles y banquetas de la unidad habitacional inaugurada en enero pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En una parte del fraccionamiento se observaron las banquetas completamente destruidas, medidores de agua y luz derrumbados, además de la carpeta asfáltica completamente levantada.

La zona habitacional fue construida como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar que coordina la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

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Y fue el pasado 23 de enero cuando 200 familias recibieron sus viviendas nuevas que construyó el Infonavit, como parte de dicho programa, en un acto encabezado por la presidenta de México.

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De acuerdo con la información oficial de ese día, el programa contemplo mil 40 viviendas, ubicadas en el desarrollo Bosques de Río Medio, de las cuales 280 ya habían sido terminadas. Todas son de 60 metros cuadrados y cuentan con dos recámaras, sala, comedor, baño completo, cocina y área de servicio.

Durante la entrega, la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, dijo que se ha buscado unir esfuerzos desde la dependencia que dirige con los organismos de vivienda como Infonavit, Fovissste, la Comisión Nacional de Vivienda y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable para que las familias recibirán sus viviendas propias.

En su participación, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, precisó que en el fraccionamiento donde se entregaron estas primeras viviendas se construyen mil 40, de las cuales se encuentran terminadas 280. Mensualmente, las instituciones entregarán 180 viviendas hasta agosto, cuando se concluya el desarrollo.

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