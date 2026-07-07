La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió este martes, 7 de julio, una alerta ante pronóstico de lluvias muy fuertes en cuatro estados del sur del país.

En un comunicado, la CNPC llamó a la población a no tirar basura en las calles, evitar la obstrucción de coladera y seguir las indicaciones de las autoridades en sus entidades.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este día se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, que son los estados para los que se emitió la alerta.

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También habrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Además, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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Recomendaciones

Protección Civil recomendó a la población que, durante las lluvias no se transite por zonas anegadas ni se intente cruzar ríos, arroyos o vados, ya sea a pie o en vehículo.

A los turistas en zonas costeras se recomendó mantenerse alejados de las playas, malecones y rompeolas, así como suspender actividades recreativas en el mar y atender a las indicaciones de las autoridades.

LL