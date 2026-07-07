Entre la tristeza, México canta, “porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones”.

La noche del domingo, tras la derrota de la Selección Nacional ante Inglaterra, que los dejó fuera del Mundial de Futbol, un grupo de aficionados caminaba por las calles del Centro Histórico de Zacatecas interpretando Cielito Lindo, como punto final a una fiesta que durante casi un mes disfrutó todo el país.

El domingo, desde temprano, miles de mexicanos se dieron cita en estadios, parques, plazas púbicas, restaurantes y bares en las diferentes ciudades del territorio nacional, esperando otro triunfo.

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La afición mantuvo la esperanza hasta el último segundo del partido, con el deseo de un tercer gol, que empatara el encuentro y obligara a tiempos extra, lo que no sucedió. Luego, vino la tristeza.

A pesar de la derrota, unos cuantos miles permanecieron en la zona de La Minerva, en Guadalajara, celebrando y bailando por última vez en la calle, al menos durante este Mundial.

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En el zócalo de Cuernavaca, Morelos, las familias pasaron de la tristeza a la algarabía con un grupo de música que se instaló frente al Palacio de Gobierno para amenizar la noche.

En Culiacán, Sinaloa, en la glorieta de Cuauhtémoc, se colocaron pantallas gigantes, y unas 20 mil personas llegaron a ver el partido. Al final muy pocos se quedaron a festejar la amarga derrota entre bailes.

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En León, Guanajuato, repetían una y otra vez, el estribillo de El Rey: “Llorar y llorar”, mientras cientos de aficionados caminaban en silencio al Arco de la Calzada, que durante los partidos previos fue testigo de sus alegrías.

En momentos, la tristeza se transformaba en entusiasmo y los jóvenes todavía hicieron volar a algunos asistentes.

En Mérida, Yucatán, más de mil 500 personas se reunieron en el Monumento a la Patria donde, pese a la derrota, celebraron al equipo nacional.

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En general, autoridades reportaron saldo blanco.

La mala nota fue en el municipio de Villaflores, Chiapas, donde agentes locales golpearon a un grupo de aficionados, sin que las autoridades explicaran lo sucedido.

En otras muchas ciudades, la fiesta también siguió hasta la madrugada, cuando los equipos de limpieza comenzaban a barrer la tristeza derramada; otros decidieron seguir olvidando en los bares, donde resonaron las canciones de despecho: “Adiós, amor, me voy de ti, y esta vez para siempre (...)”. Con información de corresponsales nacionales

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