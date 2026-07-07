Julio César Chávez, quien en los años 80 fue considerado el mejor boxeador del mundo libra por libra, campeón en tres categorías distintas y quien también tuvo problemas de adicción a drogas y alcohol, enfrentará en el Mes de la Patria su pelea más dura con el público.

En septiembre llegará la docuserie Chávez vs Chávez, a través de la plataforma de ViX, en la que se verácómo ha sido la vida de este sonorense de 64 años, sin restricción.

“Es una serie que habla de la subida y la caída que tuve, pero también de la levantada. De cuando estaba chico, de cuando fui campeón del mundo y todo lo demás, por supuesto que sale la familia”, dice.

Lee también Silencio de Malcriada provoca teorías en torno a Oliver Tree

Nuevo round de Chávez: el campeón abrirá su vida sin filtros en una nueva docuserie

Lo ha hecho de la mano de Diego Enrique Osorno, realizador de El show, crónica de un asesinato, que retrató la muerte de Paco Stanley y de La montaña, que siguió a los zapatistas en barco hacia Europa.

Chávez vs Chávez será la segunda producción documental sobre Julio César, luego de que en 2007 hiciera lo propio, aunque en formato de largometraje, Diego Luna. En 2017 se realizó una bioserie (El César) basada en su vida, con Armando Hernández en el protagónico.

[Publicidad]

“No es que no me haya gustado (la de Luna), pero este va a ser más bonito; en aquél estaba yo muy mal entonces (por las adicciones) y este viene más completo”, comenta.

Pero no solo en México la figura y camino de Chávez es atractiva, en Estados Unidos lo tienen en la mira.

Lee también GIFF abre el debate sobre la IA, pero defiende el cine hecho por humanos

[Publicidad]

“También para otra película estamos hablando con ciertas compañías de Estados Unidos, se tiene que definir este año, estamos en el estira y afloja y después de que se logre, ya puedo irme tranquilo de este mundo. Ya estoy muy visto”, agrega.

Julio César fue campeón mundial en tres divisiones: Super Pluma, Ligero y Super Ligero; cuenta con más de 80 nocauts en su carrera, lo que representa prácticamente que ganó ocho de cada 10 enfrentamientos y además, sólo registró seis derrotas.

Después de eso fueron conocidos sus problemas con las adicciones; ingresó a una clínica de rehabilitación en 2010. Alejado de los excesos, ahora es comentarista de boxeo en TV Azteca y da charlas motivacionales en escuelas.

[Publicidad]

Lee también GIFF abre el debate sobre la IA, pero defiende el cine hecho por humanos

Con videjuegos

Desde ayer a Julio César se le puede ver como parte de una nueva campaña publicitaria para México y Latinoamérica de Call of Duty: Mobile, juego en el que los participantes obtendrán como recompensa unos guantes inspirados en el ex pugilista, con su firma.

En la grabación realizada en los Estudios Churubusco y a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL se le vio en varias escenas, emulando caminar junto a un guante gigante o manejando un auto antiguo.

[Publicidad]

Nuevo round de Chávez: el campeón abrirá su vida sin filtros en una nueva docuserie

Lee también Marina de Tavira recuerda cómo ser nominada al Oscar cambió su carrera: "Empecé a tener el foco que no había tenido antes"

“Los videojuegos son muy importantes en las nuevas generaciones, veo a mi nieto Julito de cómo lo agarra, tiene seis años y pues como haber nacido con ellos, me enseña a mí, creo este le gustará”.

Julio César se retiró del ring hace casi 30 años, pero incluso niños lo reconocen. Y eso, dice, en mucho por las redes sociales y la pantalla chica.

[Publicidad]

“Es algo bonito que no se compra con dinero y eso es lo que me voy a llevar cuando me muera”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.