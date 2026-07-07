La sorpresiva decisión de la banda Malcriada de eliminar todas sus publicaciones de redes sociales ha encendido alarmas entre los usuarios; sobre todo después de que circularan teorías que intentaban relacionar a la agrupación con la muerte de Oliver Tree y del influencer Gaspi, alimentadas por viejos videos y una colaboración que realizaron con el músico.

Mientras las teorías crecían, otros usuarios salieron a defender al grupo recordando que su estética siempre ha jugado con el humor negro, las conspiraciones y el extraño universo de internet, mucho antes de conocer a Oliver Tree.

También retomaron declaraciones de la madre de Gaspi, quien pidió dejar de alimentar especulaciones porque solo lastiman a las familias. "Los borraron porque la gente empezó a culparlos de todo" y "No son turbios, solo exploran una estética del internet" fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

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El romance secreto entre Salvador Zerboni y Alejandra Guzmán

Como muy divertido, así califica Salvador Zerboni el pasaje en el que, por circunstancias de la vida y con el sol de Acapulco como fondo, se dio un romance entre él y Alejandra Guzmán.

El actor dice que tenía 17 años cuando coincidió con la rockera en el club Andrómedas, y quedó flechado por la hija de Silvia Pinal. Esa noche se las ingenió para entrar al área VIP y entonces invitó a todos los que estaban ahí a un "after" en su depa (que era en realidad de su familia).

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Al oír eso, la Guzmán se le acercó, le preguntó qué tomaba y le mandó una botella de coñac que Zerboni ni la tocó, pensando que se la cobrarían. Más tarde, la pareja salió del lugar en compañía de los amigos de la cantante, que ella despachó para irse con su ligue.

Salvador Zerboni. Foto: Instagram





Luis Ernesto Franco tiene récord en mudanzas

En menos de seis años, Luis Ernesto Franco se ha cambiado de casa en, al menos, cinco ocasiones: de Los Ángeles a Dallas y de ahí a Austin. El actor explica que todo esto se dio debido a que se separó de su anterior pareja, para luego vivir solo y posteriormente establecerse con Rosa, su esposa, con quien también ha tenido más de un cambio.

Pero esto no es nuevo, el “Güero Franco” dice que hasta sus 15 años tuvo 12 casas, sin embargo, que nunca sintió estar en un hogar y que ahora sabe que el hogar no es una residencia o un espacio específico sino las sensaciones y el estado de ánimo que le genera estar en determinado lugar.

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Pero hoy, aunque estará 15 días en un hotel con su esposa y su hijo, dice que sabe que estará en un hogar porque en los últimos años “construí la vida personal que siempre soñé”.

El actor ha encontrado estabilidad en su vida. Foto: Cortesía FICMonterrey

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