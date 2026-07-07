Al concluir la participación de México como país anfitrión del Mundial de Futbol, las tres ciudades que fueron sede —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— registran una derrama económica millonaria.

Sin embargo, la bonanza no será para todos, e incluso hay negocios que, a pesar de estar en la zona de influencia del FIFA Fan Fest, reportan pérdidas.

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Las cifras oficiales

En la capital de Nuevo León, donde tuvieron lugar cuatro partidos, la Canaco Monterrey estima una derrama económica de 4 mil millones de pesos y atribuyó el buen resultado económico al incremento en el consumo durante los días del Mundial, que inició el 11 de junio pasado.

Señaló que la cifra contempla el gasto generado por los encuentros, así como el consumo realizado en restaurantes, bares, hoteles, transporte, comercios, espacios de entretenimiento y las actividades relacionadas con el Fan Fest.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Nuevo León informó que cinco de cada 10 restaurantes afiliados registraron ventas por debajo de las de una semana habitual, mientras que sólo 25% logró mejores resultados.

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Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Monterrey estimó que el pequeño comercio pudo captar unos 600 millones de pesos.

Se informó que el flujo aproximado de 375 mil visitantes realizó un gasto promedio de 5 mil 300 pesos por persona, y favoreció principalmente a tiendas de conveniencia, negocios familiares y comercios ubicados en las zonas de mayor afluencia.

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En la Ciudad de México, la Canaco local considera que se captarán 22 mil 678 millones de pesos, hasta el fin del evento, así como la creación de alrededor de 80 mil empleos temporales.

En un comunicado, indicó que esto beneficia principalmente a los sectores de turismo, hospedaje, comercio, venta de artesanías, restaurantes y bares.

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Detalló que a la Ciudad llegaron más de 1.1 millones de turistas, con un gasto promedio de hasta 22 mil 500 pesos por visitante.

En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la capital del país estimó que el evento deportivo generó 18 mil 818 millones 317 mil 94 pesos.

Subrayó que el comercio informal tuvo un beneficio de aproximadamente 2 mil 100 millones de pesos, principalmente por las celebraciones en las calles.

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En Guadalajara, la derrama económica será superior a la estimada y rondará entre los 10 mil 500 y 11 mil 500 millones de pesos, según la Oficina de Visitantes y Convenciones.

Sin embargo, la ocupación hotelera fue menor a la que se esperaba, pues en comparación con junio del año pasado cayó en seis puntos porcentuales llegando a 57% de las habitaciones disponibles.

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No es para todos

María del Rocío Ramírez Delgadillo, presidenta de la Asociación de Comerciantes Locatarios y Propietarios de la Zona Centro de Guadalajara, estima que entre 3 mil y 4 mil negocios más allá de disfrutar del Mundial, lo padecieron.

“Fue muy triste ver que no fue un beneficio para nosotros; dijeron que iba a venir mucho turismo, el cual, pues, no llegó por tanta valla que tenemos”, señaló.

Explicó que las vallas colocadas para limitar la zona del Fan Fest, como lo exigió la FIFA, entorpecen la circulación de la gente, aíslan a los negocios y ahuyentan a los clientes habituales.

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“La gente venía a tomar, a hacer desmanes, no venía a consumir a los negocios que mantenemos una economía en el centro. Venían a vomitar, a encuerarse, a tomar y a volverse locos”, lamentó.

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Ramírez Delgadillo señaló que las pérdidas en sus negocios —uno de broches y botones, y otro de antigüedades— se aproximan a 60%, y aunque el Mundial ya terminó para México, será difícil recuperarse porque el centro tapatío sigue tomado por la FIFA.

De acuerdo con una estimación de la Cámara de Comercio de Guadalajara, los establecimientos más beneficiados son los que venden bebidas alcohólicas y alimentos, mientras que los más afectados son los dedicados a vender ropa, telas, artículos religiosos, jugueterías y joyerías.

En Monterrey, los resultados también fueron contrastantes. Jesús, quien vende tortas a unos metros del acceso 6 de Parque Fundidora, aseguró que los cierres viales afectaron su negocio.

“Los únicos días que se movió fueron cuando jugó México, en los demás partidos casi no hubo gente y llegaron pocos extranjeros”, dijo.

Para otros comerciantes temporales del Centro de Monterrey, el balance fue positivo. Miguel Herrera, quien obtuvo un permiso provisional para vender bebidas y botanas en la zona de la Explanada de los Héroes, aseguró que “valió la pena sacar el permiso; hubo días en que vendimos todo antes de que terminara el Fan Fest”.

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