La explanada principal de la alcaldía Benito Juárez se convirtió en el punto de encuentro para que más de cinco mil aficionados disfrutaran del partido entre México e Inglaterra.

El evento se desarrolló en un ambiente familiar, de convivencia y entusiasmo, donde las familias disfrutaron de una jornada llena de alegría, música y pasión deportiva.

Por instrucciones del alcalde Luis Mendoza, personal de Protección Civil y la estrategia Blindar BJ360° implementaron un operativo especial, en coordinación con los cuerpos de seguridad, vigilancia y atención a emergencias, para garantizar el orden y la seguridad en todo momento.

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Gracias a este despliegue, se concluyó con saldo blanco y en un entorno seguro, permitiendo que las familias disfrutaran plenamente de esta experiencia deportiva de talla internacional, en apego al compromiso de esta administración con el lema “Orden y Seguridad”.

“En Benito Juárez demostramos que los eventos masivos pueden realizarse con orden, seguridad y en un ambiente familiar. Gracias al trabajo coordinado de Protección Civil y Blindar BJ360°, las y los asistentes pudieron disfrutar este encuentro mundialista con tranquilidad. La selección nacional mostró su capacidad y tenemos que reconocerlos”, destacó el alcalde.

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