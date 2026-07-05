Durante la manifestación de la Asamblea Antimundialista y habitantes del pueblo de Santa Úrsula Coapa sobre Periférico Sur, se registró un altercado en el que estuvo involucrado el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco.

En un video difundido por el medio independiente Sueña Dignidad se observa el momento en que un grupo de manifestantes pinta con aerosol la camioneta en la que viajaba el legislador.

Los hechos ocurrieron a la altura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Tras ser rodeado por los manifestantes, Blanco descendió del vehículo para pedir a uno de sus acompañantes, quien intentaba confrontar a los asistentes, que regresara a la camioneta.

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Luego de unos minutos del altercado, el diputado alejó su auto de los manifestantes buscando otra ruta para aparentemente dirigirse al Estadio Ciudad de México para observar el partido México contra Inglaterra.

Asimismo, en otro video, se observa como es que uno de los protestantes lo incrimina por la muerte de Samir Flores, opositor al proyecto termoeléctrica Central de Ciclo Combinado de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, Morelos, y quien fue asesinado frente a su domicilio el 20 de febrero del 2019, año en el que Cuauhtémoc fungía como gobernador del estado.

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El medio Sueña Dignidad también denunció un presunto intento de atropellamiento por parte del exgobernador de Morelos durante el incidente.

Hasta el momento, ni Cuauhtémoc Blanco ni Morena han emitido algún posicionamiento sobre lo ocurrido.

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