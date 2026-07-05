Universal Deportes | 05-07-26 | 17:15 | Actualizada | 05-07-26 | 17:18 |

El duelo entre México e Inglaterra de los octavos de final del Mundial 2026 se ha visto afectado por las condiciones climatológicas en la capital del país, por lo que el arranque se ha visto comprometido.

Este encuentro estaba programado para arrancar a las 18:00 horas del centro de México, pero una tormenta eléctrica atrasó a las 19:00 horas.

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