Este domingo, 5 de julio, México e Inglaterra se medirán por un boleto a los Cuartos de Final del Mundial de 2026, donde el ganador tendrá como rival a Noruega.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Ciudad de México.

Universal Deportes 04:15 PM ¿Por dónde se podrá ver el partido de México vs Inglaterra? El partido empezará a las seis de la tarde (en tiempo del centro de México) y podrá verse a través de Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, TUDN y el pase mundialista de ViX.

México vs Inglaterra | Las acciones más destacadas del partido del Mundial de 2026





Universal Deportes 05:11 PM ¡Se atrasa el arranque del México vs Inglaterra! Debido a tormenta eléctrica, el juego iniciará a las 19:00 horas del centro de México





Aquí cada quien danza como quiere 😅



Danza Azteca o Payaso de Rodeo 🤔🇲🇽



📹 Sebastián García | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/rJWz6sQ979 — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 5, 2026

¿Cómo llegarán México e Inglaterra a los Octavos de Final del Mundial de 2026?

La Selección Mexicana afronta este domingo uno de los partidos más importantes de su historia al medirse ante Inglaterra en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro tendrá un significado especial al disputarse en la cancha del Estadio Ciudad de México, que lucirá un lleno absoluto para respaldar al Tricolor. El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega a esta instancia con paso perfecto: cuatro triunfos consecutivos y sin recibir un solo gol.

Estos números han disparado la ilusión de la afición mexicana, que tanto dentro como fuera del inmueble ha mostrado un respaldo incondicional al equipo nacional, soñando con verlo mantener su gran momento y avanzar a una ronda inédita en la justa mundialista.

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Raúl Jiménez, Guillermo Ochoa y Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana, durante el Mundial de 2026 - Foto: Carlos Mejía | EL UNIVERSAL

Inglaterra llega a los Octavos de Final como una de las selecciones más sólidas del torneo. El conjunto de los Tres Leones superó la fase de grupos mostrando equilibrio en todas sus líneas, respaldado por una plantilla repleta de figuras que combina experiencia internacional y juventud.

Con jugadores de primer nivel en ataque y una defensa que ha respondido en los momentos de mayor exigencia, los ingleses se perfilan como un rival de máxima dificultad para el combinado mexicano.

Además de su calidad individual, el equipo británico ha destacado por su capacidad para controlar los partidos y aprovechar las oportunidades frente al arco rival. Acostumbrada a competir en las instancias decisivas de las grandes competiciones, Inglaterra buscará imponer su jerarquía y dar un paso más rumbo al título.

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