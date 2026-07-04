La Selección Mexicana cuenta con muchas herramientas para soñar con un triunfo sobre su símil de Inglaterra.

La altitud de la Ciudad de México y el ambiente del estadio Ciudad de México, son dos de ellas.

A menos de 24 horas para que empiece el partido, el entrenador alemán de los Tres Leones, Thomas Tuchel, fue cuestionado sobre cómo sufrieron sus jugadores la diferencia de altitud al llegar a México y mencionó que “lo sentimos incluso si no entrenamos, no dormí tan bien como días anteriores, pero no es nada que no se pueda manejar ni que no te puedas adaptar; los jugadores lo sintieron en los primeros minutos del entrenamiento, pero es lo que es, no podemos adaptarnos físicamente, es imposible, pero por eso llegamos un día antes, para experimentarlo y que no sea durante los calentamientos antes del partido”.

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Inglaterra jugó la fase de grupos en las ciudades de Dallas, Boston, Nueva York/Nueva Jersey y Atlanta.

La diferencia de altitud frente a la Ciudad de México, que está a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar, será asfixiante para los jugadores británicos, por eso Tuchel espera un arranque de partido agresivo.

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“No es una coincidencia que México empieza sus partidos muy fuerte, muy agresivos, porque los primeros 15 o 20 minutos serán los más difíciles para nosotros”, agregó.

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Con pasado en clubes como el Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea y Bayern Múnich, Tuchel está acostumbrado a dirigir en estadios icónicos, pero ninguno como el Coloso de Santa Úrsula.

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“No espero un ambiente hostil, aunque hay pocos estadios como este donde se puede crear un ambiente que ayude a creer en el equipo local, esperamos eso, pero tenemos jugadores experimentados que juegan en los mejores equipos del mundo, juegan partidos intensos en nuestra liga, en Champions League, donde juegan contra energía de los estadios, así que estamos listos para un arranque duro del equipo mexicano, intentarán darnos una prueba del “chile nacional”, pero necesitamos encontrar respuestas y esa es la clave de nuestro equipo, que estamos listos para encontrar respuestas”, explicó Tuchel sobre el ambiente que espera vivir en el estadio Azteca.