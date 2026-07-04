Javier Aguirre niega que, ante Inglaterra, la Selección Mexicana vaya a disputar el partido más importante en la historia del futbol mexicano, pero sí sabe con certeza que debe hacer un juego casi perfecto.

Mañana, en el Estadio Ciudad de México, el Tricolor buscará mantener su invicto en lo que va del año y de la Copa del Mundo para sellar su boleto a los Cuartos de Final del Mundial de 2026, pero saben que el reto no será nada fácil.

“Tiene otro ingredient: estás enfrentándote al número cuatro del mundo, según FIFA. Campeón del mundo en el 66. Un equipo que tiene una gran liga que lo nutre. Entonces, estamos hablando de un equipo top en el mundo. Tendremos que hacer un partido casi perfecto para superarlos", lanzó Javier Aguirre, previo al choque ante los ingleses.

"Tendremos que intentar jugar aún mejor de lo que hemos venido haciendo y a ver si tenemos ese factor suerte que siempre ayuda en estos partidos tan igualados”, agregó el "Vasco" sobre su compromiso de mañana.

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Raúl Jiménez, Guillermo Ochoa y Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana, durante el Mundial de 2026 - Foto: Carlos Mejía | EL UNIVERSAL

Decir que es el partido más importante no suma ni resta al plan de Javier Aguirre. El técnico nacional enfatiza en que sus jugadores saben dónde están parados, saben la exigencia del compromiso y lo que significaría un hipotético triunfo ante los Tres Leones.

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“El grupo sabe donde está. Sabe de estas concentraciones masivas después de los partidos. Mis jugadores saben cómo está el termómetro de la sociedad. Mi obligación es cuando veo que algo se dispara, la emocion o confianza, cuando veo excesos, jalo un poco la persiana porque es lo que nos conviene, lo que nos interesa", aseveró Aguirre.

Tal vez, con el resultado en mano sea más sencillo colocar la importancia de este cotejo. Lo cierto es que para Aguirre —en cada Mundial y a lo largo de la historia del futbol mexicano— han habido partidos que desde antes del pitazo inicial ya presumían argumentos para ser "los más importantes de la historia".

"En cuanto al partido más importante no sabría decirte, porque ya llevamos tres Mundiales en México entonces en la historia de la selección es difícil saberlo. En la historia del futbol mexicano ha habido muchos partidos importantes y este será uno de esos”, enfatizó.

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