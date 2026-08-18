Fuerzas federales aseguraron dos predios en Jalisco, uno de ellos empleado como presunto centro de almacenamiento ilícito de combustible, al cumplimentar órdenes de cateo derivadas de una investigación por robo, almacenamiento y distribución de hidrocarburos.

En el primer inmueble, localizdo en la colonia Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Ejército mexicano, localizaron

26 contenedores de los cuales seis son grises (uno lleno al tres por ciento de su capacidad, los demás vacíos)

5 contenedores con la leyenda Premium (uno lleno al 60 por ciento, los demás vacíos)

15 contenedores con la leyenda Magna (uno al 15 por ciento y otro al 40 por ciento, los demás vacíos)

6 tanques (todos casi llenos, se desconoce su capacidad)

30 tractocamiones

21 pipas cilíndricas (vacías)

4 cilindros

18 Frac tank

5 cilindros verticales

10 tambos azules con dos mil litros de líquido traslúcido

11 bidones con 220 litros de líquido traslúcido

2 cubos tanques con mil 620 litros de líquido traslúcido

1 vehículo particular

Diversos documentos

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Ejército mexicano aseguraron dos predios en Jalisco. Foto: Especial

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Los elementos, indicó la institución, también hallaron seis aparatos eléctricos (analizador de azufre, analizador automático de punto de inflamación, regulador de voltaje eléctrico, densímetro digital de sobremesa, espectrómetro y un probador automático de destilación), dos laptops, un DVR y una computadora de escritorio.

En tanto, en el segundo predio en la colonia Ciudad del Sol, en Zapopan, fue asegurada un arma corta abastecida, 21 laptops, cuatro discos duros, una tableta, 19 USB, un radio de comunicación, numerario y tres vehículos.

La Fiscalía General de la República afirmó, que derivado de una denuncia anónima en la que se refirió que, en el predio de una empresa de transportes, situada en Guadalajara, hacían el trasvase y almacenamiento sospechoso de combustible, personal de su Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) abrió una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables del resguardo, almacenamiento, distribución, posesión, suministro u ocultamiento de hidrocarburos, petróleos o petroquímicos, sin derecho o sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores.

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Por lo que, solicitó a un juez órdenes de cateo que fueron autorizadas y que se ejecutaron en dichos inmuebles.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Ejército mexicano aseguraron dos predios en Jalisco. Foto: Especial

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dft/BMC