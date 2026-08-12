La Secretaría de Marina (Semar) informó que un helicóptero MI-17 de la Armada de México realizó un aterrizaje de emergencia a través de un desplome controlado en el área de La Garita, Jalisco.

Por medio de redes sociales, la Semar detalló que no hay pérdidas humanas, sin embargo, tres elementos navales resultaron lesionados, aunque no presentan heridas de gravedad.

Agregó que el incidente ocurrió este miércoles a las 07:30 horas durante acciones de vigilancia en el área de La Garita que tenían como finalidad prevenir actividades ilícitas.

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"Al momento, se evalúan las causas del incidente y se brinda atención médica al personal naval que resultó lesionado", añadió en su cuenta de X.

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