Nación | 12-08-26 | 09:32 | Actualizada | 12-08-26 | 09:39 |

La Secretaría de Marina () informó que un helicóptero MI-17 de la Armada de México realizó un aterrizaje de emergencia a través de un desplome controlado en el área de La Garita, .

Por medio de redes sociales, la Semar detalló que no hay pérdidas humanas, sin embargo, tres elementos navales resultaron , aunque no presentan heridas de gravedad.

Agregó que el incidente ocurrió este miércoles a las 07:30 horas durante acciones de vigilancia en el área de La Garita que tenían como finalidad prevenir actividades ilícitas.

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"Al momento, se evalúan las causas del incidente y se brinda atención médica al personal naval que resultó lesionado", añadió en su cuenta de X.

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