A horas de que se aplique este miércoles 12 de agosto el Examen de Control Presencial que aplicará la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de que se hallaran inconsistencias en los resultados del examen de ingreso a la Licenciatura de la máxima casa de estudios, la Universidad dio a conocer los objetos que no podrán ser ingresados a la prueba; toma nota de ello y evita contratiempos al momento de ingresar.

Entre los objetos que no podrán llevar los y las jóvenes que realizarán el examen de control presencial están:

Teléfonos celulares

Mochilas

Bolsas

Bultos grandes

Calculadoras

Apuntes

Libros

Audífonos

Dispositivos electrónicos

La UNAM estableció estas restricciones para el ingreso a las sedes donde se aplicará la prueba.

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¿Qué se debe llevar al Examen de Control de la UNAM?

Lo indispensable es llegar con:

Identificación oficial vigente

Comprobante de la cita impreso

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) pidió además a los aspirantes presentarse una hora antes del inicio de su examen para realizar el registro de ingreso.

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El examen tendrá 120 reactivos y los jóvenes dispondrán de un máximo de tres horas para responderlos.

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La prueba presencial es resultado de la recomendación de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Selección, instalada por la UNAM para analizar el proceso de admisión 2026, luego de los cuestionamientos generados por el examen aplicado en línea y los resultados considerados atípicos.

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Hasta el último reporte de la DGAE, 45 mil 463 aspirantes ya habían descargado su cita para presentar el Examen de Control Presencial.

¿Dónde será la aplicación del examen presencial de la UNAM hoy?

La aplicación comienza hoy, miércoles 12 de agosto, en León, Guanajuato. Posteriormente se realizará en Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México, de acuerdo con las fechas y horarios asignados a cada aspirante.

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