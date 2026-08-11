Alrededor de 13 mil 320 aspirantes convocados para el examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aún no han programado su cita, a pesar de que el comienzo de la evaluación presencial está previsto para mañana en la sede de León, Guanajuato. En otras palabras, el 22.66% del total de las y los jóvenes citados, de acuerdo con cifras oficiales de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

Según el reporte más reciente de dicha Dirección General, al corte de este martes, de los 58 mil 783 aspirantes registrados para entrar a la carrera en la Máxima Casa de Estudios, un total de 45 mil 463 personas (77.34%) ya descargaron su cita con el fin de presentar su examen de control y conocen la sede, día y horario que les corresponde, lo cual representa un 77.34%.

En ese sentido, la Universidad Nacional publicó las fechas en los que se aplicará el examen de control en las sedes foráneas asignadas: León, Guanajuato, miércoles 12 y jueves 13 de agosto; Oaxaca, Oaxaca, jueves 13 de agosto; Tijuana, Baja California, domingo 16 de agosto; y Ciudad de México, lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto.

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Ante la aplicación, precisó que la evaluación consta de 120 reactivos y los jóvenes dispondrán de un tiempo máximo de 3 horas para responderlos. Por ello, recomendó a los aspirantes llevar una identificación oficial vigente, el comprobante de su cita impresa y llegar puntualmente una hora antes del inicio de su examen para hacer el registro de ingreso sin contratiempos.

Adicionalmente, enfatizó que no podrán usar teléfonos celulares durante la prueba y no se permitirá el acceso con mochilas, bolsas o bultos grandes.

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