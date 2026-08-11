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La secretaría de Seguridad de Durango informó que se aseguraron 45 artefactos explosivos que fueron localizados en un domicilio en la comunidad de El Durazno, en el municipio de Tamazula.
De acuerdo con el informe policial lo anterior se desprende en cumplimiento de una orden de cateo que fue emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) a través del ministerio público federal, con relación a un inmueble ubicado en la comunidad de El Durazno en el municipio de Tamazula, de donde se presumía se realizaban diversas actividades ilícitas.
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De manera coordinada elementos de distintas corporaciones como la policía Estatal, policía Municipal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la FGR, lograron el aseguramiento de los 45 artefactos explosivos.
Para tal efecto se conformó una Base de Operaciones Interinstitucionales donde participaron la Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Policía Estatal y la policía local.
Los 43 artefactos explosivos improvisados eran de diferentes características y dos cartuchos explosivos Emulex de 120 gramos. Los artefactos fueron destruidos por la célula especializada de control de explosivos perteneciente a la SEDENA.
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