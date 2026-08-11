La Secretaría de Turismo local informó de una nueva fecha para la Feria del Amaranto, la cual estará disponible del 21 al 23 de agosto en el Monumento a la Revolución.

La dependencia explicó que habrá diversas actividades como un conversatorio sobre textiles, memoria y tradición de Tuyehualco.

También se realizará una ceremonia toxcatl, experiencias gastronómicas, una cancha de futbol y una obra teatral de Las Meninas de Luis Huitrón.

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La música en vivo correrá a cargo del Grupo Tribu, Los Huastecos, Paraíso Mexicano, el Mariachi de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los Reyes de Veracruz.

La entrada a la feria sería libre, mientras que el horario será diferenciado:

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Viernes de 10:00 a 18:00 horas

Sábado de 9:00 a 18:00 horas

Domingo de 10:00a 16:00 horas

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