Metrópoli | 11-08-26 | 21:59 |

La local informó de una nueva fecha para la Feria del Amaranto, la cual estará disponible del 21 al 23 de agosto en el Monumento a la Revolución.

La dependencia explicó que habrá diversas actividades como un conversatorio sobre textiles, memoria y tradición de Tuyehualco.

También se realizará una ceremonia toxcatl, experiencias gastronómicas, una cancha de futbol y una obra teatral de Las Meninas de Luis Huitrón.

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La música en vivo correrá a cargo del , Los Huastecos, Paraíso Mexicano, el Mariachi de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los Reyes de Veracruz.

La , mientras que el horario será diferenciado:

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  • Viernes de 10:00 a 18:00 horas
  • Sábado de 9:00 a 18:00 horas
  • Domingo de 10:00a 16:00 horas

dmrr/rmlgv

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