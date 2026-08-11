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La alcaldía Cuauhtémoc informó que atendió cinco puntos de acumulación irregular de basura en la colonia Morelos, tras una brigada nocturna del personal de la Dirección General de Servicios Urbanos.
En un comunicado, apuntó que los trabajos se realizaron durante la noche del lunes y la madrugada de este martes sobre las calles de Tenochtitlán, Peñón, Rivero, Jesús Carranza, Matamoros y Toltecas.
La alcaldía recordó que en lo que va de la administración de Alessandra Rojo de la Vega se han remitido a más de 660 personas por tirar basura en lugares no permitidos.
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Agregó que con esta brigada se han retirado alrededor de 35 toneladas de residuos diariamente en 46 puntos de la alcaldía, principalmente en las colonias Morelos, Peralvillo, Ex Hipódromo de Peralvillo, Doctores, Obrera, Buenos Aires y Algarín.
Aunado a ello, apuntó que el personal de limpia recolecta más de mil 800 toneladas de residuos cada semana provenientes de tiraderos clandestinos.
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La demarcación aseguró que con estas acciones se redujeron en 41% los tiraderos clandestinos, ya que al inicio de la actual gestión se tenían registrados más de 300; mientras que ahora son 176 puntos.
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Afirmó que a la brigada se sumó la presencia de elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana para evitar que la gente tire basura en la vía pública y se remita ante el Juzgado Cívico a quienes sean sorprendidos incurriendo en esta conducta.
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