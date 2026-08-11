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Pachuca. - Al menos cinco personas resultaron lesionadas luego de que un tráiler chocó contra dos vehículos particulares que terminaron incendiados sobre la carretera Arco Norte, a la altura del kilómetro 90, en el municipio de Atitalaquia Hidalgo, con dirección Pachuca-Tula.
Elementos de Protección Civil y Bomberos de esa demarcación acudieron a atender el percance, donde se dio a conocer que un tráiler impactó a dos vehículos que transitaban por la vía. Presuntamente, el conductor de la unidad pesada perdió el control y terminó por alcanzar a los automóviles particulares.
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Cuerpos de rescate de esa demarcación se movilizaron para atender el accidente y brindar apoyo a las personas involucradas.
En el percance, cinco personas resultaron lesionadas, por lo que fueron atendidas por elementos de la Cruz Roja y posteriormente trasladadas a centros hospitalarios para recibir atención médica.
En el operativo también participaron elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Policía Estatal y Guardia Nacional.
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