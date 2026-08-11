Culiacán, Sin. - En la zona del Piggy Back, a la salida sur de la capital del estado fue localizado el cuerpo de la custodia del centro penitenciario de Culiacán, María de los Ángeles “N”, de 35 años de edad, la cual presentaba huellas en sus manos de haber estado esposada por varias horas y atada de sus pies.

La tarde de este martes, a varias horas de haber sido reportada como desaparecida por sus familiares, luego de que un grupo armado irrumpió en su casa, donde se encontraba en el fraccionamiento Santa Rocío, y se la llevó con rumbo desconocido, fue localizada muerta en una de las calles donde se ubican bodegas y una estación de gasolina.

El personal naval y de la Policía Municipal de Culiacán fueron las primeras autoridades en presentarse en el lugar y descubrir el cuerpo de la custodia, cuya fotografía y características fue divulgada por la Fiscalía General del Estado en la ficha de búsqueda.

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Pocas antes de ser localizada muerta, en la zona del Piggy Back, la Secretaría de Seguridad Pública público que la custodia del reclusorio de Culiacán, de nombre María de los Ángeles “N”, de 35 años de edad había sido privada de su libertad por un grupo armado

Se conoció que una llamada a las líneas de emergencia se notificó por familiares que la custodia había sido víctima de un levantón violento en el interior del lugar donde actualmente residía por la calle Monte Carmelo, del fraccionamiento Santa Roció, muy cerca del centro de reclusión donde labora.

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De acuerdo a los datos que se conoce, María de los Ángeles, se encontraba dentro del domicilio, cuando este fue irrumpido en forma violenta por varias personas armadas que llegaron en una unidad tipo Suv, donde la subieron por la fuerza

Con la denuncia de sus familiares, la Fiscalía General del Estado emitió una Ficha de Búsqueda de María de los Ángeles, a la que describe como una mujer de 35 años de edad, de complexión robusta, con una estatura de un metro 65 centímetros, cabello medio ondulado de color castaño oscuro.

dmrr