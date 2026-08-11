La UNAM iniciará mañana miércoles la aplicación del Examen de Control Presencial para las personas aspirantes convocadas, luego de que 45 mil 463 ya descargaron su cita con la fecha, sede y horario que les corresponde.

La primera sede será León, Guanajuato, donde al corte de las 16:00 horas de este martes 2 mil 122 personas ya realizaron su registro para presentar el examen. La aplicación se llevará a cabo en el Hotel Real de Minas Poliforum.

León, Guanajuato

Miércoles 12 de agosto: turno vespertino, de 17:00 a 20:00 horas.

Jueves 13 de agosto: primer turno, de 9:00 a 12:00 horas; segundo turno, de 13:00 a 16:00 horas, y tercer turno, de 17:00 a 20:00 horas.

Lee también No despega nueva marcha de aspirantes seleccionados de la UNAM; jóvenes amagan con presentar amparo colectivo

Oaxaca, Oaxaca

La aplicación será el jueves 13 de agosto en tres turnos: de 9:00 a 12:00 horas; de 13:00 a 16:00 horas, y de 17:00 a 20:00 horas.

[Publicidad]

Tijuana, Baja California

El examen se aplicará el domingo 16 de agosto en dos turnos: de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) recordó que las personas aspirantes deberán acudir con identificación oficial vigente y el comprobante de su cita impreso, además de llegar una hora antes del inicio de la prueba para realizar el registro de ingreso.

Lee también Así asignó la UNAM sedes para el examen de control; aspirantes expresan inconformidad por gastos y traslados

[Publicidad]

Cada examen consta de 120 reactivos y los aspirantes tendrán un máximo de tres horas para responderlos. No podrán utilizar teléfonos celulares durante la prueba y tampoco se permitirá el acceso con mochilas, bolsas o bultos grandes.

La UNAM informó que el portal "TU SITIO" continuará habilitado para la descarga de las citas. En las sedes habrá personal universitario para orientar y brindar apoyo a las y los aspirantes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

aov/bmc