Nación | 11-08-26 | 18:45 | Actualizada | 11-08-26 | 19:07 |

La iniciará mañana miércoles la aplicación del para las personas aspirantes convocadas, luego de que 45 mil 463 ya descargaron su cita con la fecha, sede y horario que les corresponde.

La primera sede será León, Guanajuato, donde al corte de las 16:00 horas de este martes 2 mil 122 personas ya realizaron su registro para presentar el examen. La aplicación se llevará a cabo en el Hotel Real de Minas Poliforum.

León, Guanajuato

Miércoles 12 de agosto: turno vespertino, de 17:00 a 20:00 horas.

Jueves 13 de agosto: primer turno, de 9:00 a 12:00 horas; segundo turno, de 13:00 a 16:00 horas, y tercer turno, de 17:00 a 20:00 horas.

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La aplicación será el jueves 13 de agosto en tres turnos: de 9:00 a 12:00 horas; de 13:00 a 16:00 horas, y de 17:00 a 20:00 horas.

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Tijuana, Baja California

El examen se aplicará el domingo 16 de agosto en dos turnos: de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) recordó que las personas aspirantes deberán acudir con identificación oficial vigente y el comprobante de su cita impreso, además de llegar una hora antes del inicio de la prueba para realizar el .

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Cada examen consta de 120 reactivos y los aspirantes tendrán un máximo de tres horas para responderlos. No podrán utilizar teléfonos celulares durante la prueba y tampoco se permitirá el acceso con mochilas, bolsas o bultos grandes.

La UNAM informó que el portal "TU SITIO" continuará habilitado para la descarga de las citas. En las sedes habrá personal universitario para orientar y brindar apoyo a las y los aspirantes.

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aov/bmc

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