Nación | 07-08-26 | 18:15 |

La (UNAM) convocó a los aspirantes a presentar el examen de control presencial de ingreso a licenciatura 2026 y les pidió prever con anticipación gastos y logística de traslado, incluidos transporte, hospedaje y alimentación, para acudir a la sede que les fue asignada.

En la cita emitida por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), la Universidad informó que habilitó cuatro sedes para la aplicación: , León, Oaxaca y Tijuana, y advirtió que no será posible cambiar de sede.

La UNAM explicó que la asignación se realizó con criterios de regionalización para reducir, “en la medida de lo posible”, los tiempos y costos de traslado de las personas aspirantes.

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Por ello, recomendó revisar anticipadamente la ubicación de la sede correspondiente, planificar el traslado considerando las condiciones de tránsito y cualquier eventualidad, así como utilizar el croquis que acompaña la cita de examen.

A quienes deban realizar traslados de larga distancia, la Universidad les pidió organizar con anticipación aspectos como transporte, hospedaje y alimentación para evitar contratiempos el día de la evaluación.

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La institución también solicitó a los aspirantes presentarse puntualmente en la fecha y horario señalados en su cita y llegar con suficiente anticipación para realizar el registro de ingreso.

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Para acceder a la aplicación, deberán llevar una y la cita de examen impresa.

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La UNAM recomendó además descansar adecuadamente la noche anterior y acudir en condiciones que permitan mantener la concentración durante la evaluación.

Durante el proceso, los aspirantes deberán atender las indicaciones del personal universitario, que estará disponible para orientarlos y brindarles apoyo durante su estancia en la sede.

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La Universidad aseguró que dispuso de los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para que el examen de control se desarrolle “en condiciones de seguridad, orden y equidad”.

El examen de control presencial forma parte del proceso de ingreso a licenciatura 2026, después de que la UNAM decidió aplicar una evaluación adicional a aspirantes que obtuvieron un lugar mediante el concurso de selección.

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gs/bmc

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