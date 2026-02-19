A partir del pasado 18 de febrero de 2026, las cédulas profesionales, emitidas por la Dirección General de Profesiones, dejaron de ser utilizadas como un medio de identificación oficial, de acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La publicación fechada el día 17/02/2026, detalla que las cédulas tanto físicas como electrónicas no son un documento oficial, por lo que ya no serán validas si deseas realizar algún tramite administrativo en México. Cabe recordar que las cédulas electrónicas entraron en vigor desde 2018.

Esta modificación establece que dicho documento profesional emitido por la Dirección General de Profesiones se podrá seguir utilizando para comprobar tus estudios, pero no sustituye una identificación oficial.

De acuerdo con el Gobierno de México, la cédula profesional es una autorización que te permite ejercer profesionalmente, es decir, el documento que valida tu formación académica y estudios profesionales.

¿Qué documento es valido como identificación oficial?

El DOF precisa que la Clave Única de Registro de Población (CURP) "es la fuente única de identidad de las personas, de nacionalidad mexicana o extranjera", por lo que si es reconocida como documento oficial.

Agrega que la CURP Biométrica, cuya información contiene huellas dactilares y la fotografía de las personas, es el documento de identificación de aceptación universal y "obligatoria en todo el territorio nacional".

Según la publicación en el Diario y una vez publicada dicha información, las autoridades de cualquier ámbito deberán tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo señalado.

