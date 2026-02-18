Al grito de "los libros no son tuyos, deja de tocar a Mario Delgado", el exdirector General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Publica (SEP), Marx Arriaga Navarro, llegó al aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua para retomar su plaza de maestro luego de que, ayer 17 de febrero, fue informado de manera oficial su destitución.

Con maleta en mano y seguido por medios de comunicación, el exfuncionario caminó a la salida del aeropuerto de Ciudad Juárez en medio de una protesta y abucheos contra él por los libros de texto gratuitos.

A pregunta expresa de una reportera local sobre los abucheos que recibió en su llegada, Arriaga Navarro dijo que "no le importaba" porque él regresa a su "centro escolar".

“¡Fuera Arriaga! ¡Los libros no son tuyos!”



Con abucheos, reciben a Marx Arriaga en el aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, tras su cesa y posterior atrincheramiento de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP.https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/2QB7ZRXur6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 18, 2026

También explicó que su salida de la dirección de Materiales Educativos se debió a que no quisieron quitar de los libros de texto la matanza de los estudiantes del 68 (en Tlatelolco) y los datos de la Guerra Sucia, que, asegura, causó molestia en los "conservadores".

Marx Arriaga salió del aeropuerto seguido por decenas de personas que portaban pancartas con leyendas que decían "los libros de texto son de todos, no son tuyos", y tras salir caminando junto a otras personas, abordó una camioneta Toyota negra en la que finalmente se fue.

SEP pide a Marx Arriaga iniciar entrega de oficina a su sucesora Nadia López

Ayer por la tarde, la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría pidió a Arriaga Navarro iniciar el proceso de entrega-recepción del cargo a la ahora titular Nadia López García, quien fue nombrada titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP el pasado 16 de febrero.

En el oficio UAF/0325/2026, con fecha del 17 de febrero, se lee además el reconocimiento que le hacen a Marx Arriaga por su labor desempeñada al frente de la Dirección de Materiales Educativos.

El exdirector de Materiales Educativos estuvo al frente desde 2019 y su salida ocurre en medio de su atrincheramiento por 100 horas en las oficinas de la SEP tras negarse a dejar el cargo.

