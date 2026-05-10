El 25 de septiembre de 2025, Leyla Montserrat Lares Becerra, de 15 años, fue asesinada por dos adolescentes en Sonoyta, Sonora; ahora, su madre Carmen Becerra se convirtió en víctima de desplazamiento forzado porque una de las asesinas de su hija es su vecina y acusa que no muestra arrepentimiento, por el contrario, se ha burlado de ella debido a la sentencia que recibió tras el feminicidio.

“Siento coraje, muchos sentimientos encontrados; lo más cruel del sistema, las leyes priorizan a los adolescentes ante todos sus derechos. Pero mi hija también tenía derecho a vivir, a realizarse como persona, a casarse, tener sus hijos y todo eso le arrebataron. Se sintieron dueñas de arrebatarle la vida a mi hija y no hay castigo”, lamentó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Caso Leyla Montserrat

Leyla y su familia estaban partiendo una piñata el día que desapareció; su madre vio cuando entró a su casa, pero la adolescente salió minutos después rumbo a la casa de una de sus agresoras. Para referirnos a ellas y con el fin de preservar las identidades de las menores usaremos dos nombres ficticios: Kenia y Bianka, de 13 y 15 años, respectivamente.

Lee también A 33 días del Mundial, colectivos colocan fichas de personas desaparecidas en inmediaciones del Estadio Banorte; buscan visibilizar los casos

Según el relato de las adolescentes, Kenia le dijo a Leyla que le presentaría a alguien, que supuestamente ya la estaba esperando y la llevó a casa de Bianka. De acuerdo con el video que grabaron, que luego se hizo viral en redes sociales, la engañaron para someterla y asesinarla.

Ese 25 de septiembre cayó en jueves; la familia de Leyla comenzó a buscarla, preguntó a las adolescentes, ahora sentenciadas como feminicidas, quienes negaron haberla visto. Para el sábado, Carmen interpuso una denuncia por desaparición, pero como era fin de semana, hasta el lunes iniciaron la búsqueda las autoridades.

“Todavía grabaron. La enterraron en un hoyo de dos metros de profundidad; le echaron cal. Estaban como si nada, haciendo su vida como si no tuvieran enterrada a mi hija en su patio. Pasaron como seis días para dar con su cuerpo. Fueron días difíciles, porque estaba desesperada, sin poder dormir porque no la encontraba”, relató la madre de la víctima.

Lee también Madres buscadoras y familiares de migrantes desaparecidos se movilizan en Chiapas; acuden al sitio donde perdieron contacto con ellos

Tras el hallazgo, Kenia y Bianka contaron lo que sucedió y que el motivo para asesinarla, dijeron, fue la falta de resolución del conflicto por un hombre. La necropsia de ley determinó que fue asfixiada con un cable, por lo que el juez Fernando Krimpe Félix dictaminó que cometieron feminicidio contra Leyla y les impuso la pena máxima de acuerdo con su edad: dos años y 10 meses de internamiento para la de 15, y 11 meses de libertad asistida para la de 13, así como una reparación del daño de 5 mil 677 pesos.

El 25 de septiembre de 2025, Leyla Montserrat Lares Becerra, de 15 años, fue asesinada por dos adolescentes. Foto: Brenda Martinez/EL UNIVERSAL

Adolescentes feminicidas

Carmen declaró que esta sentencia “es una burla” para la víctima, porque no corresponde al daño que le causaron y la vida de su hija. Acusó que no hay remordimiento de las feminicidas. “Ni una disculpa, la de 13 años siempre riéndose en las audiencias. Es hora de que se reformen las leyes; ya basta de que los adolescentes sigan cometiendo asesinatos y no reciban el castigo que se merecen, porque son delitos crueles y así deben ser castigados”.

Señaló que ha sido acosada por la familia de Kenia, la joven que salió en libertad asistida. “Ahí donde vende la abuelita de mi niña han pasado con la música a todo volumen, bajan el vidrio y se burlan”, y precisó: “Cualquier cosa que a mí me pase o a mi familia, las hago responsables, porque nadie más tiene el propósito de callarme más que ellas”.

Lee también Día de las Madres en Yucatán dejará derrama económica de 2 mil 350 millones de pesos: Canaco Servytur; perfumes, flores y joyas, lo más regalado

Carmen Becerra propuso crear una reforma para aumentar los castigos de adolescentes y nombrarla en honor a su hija Ley Leyla; pidió apoyo a otras madres que estén en una situación similar para manifestarse en la Ciudad de México.

Carmen Becerra, madre de Leyla Montserrat, asesinada por dos adolescentes de 13 y 15 años, en Sonoyta, Sonora, pidió apoyo de otras madres para manifestarse en CDMX. Foto: Brenda Martinez/EL UNIVERSAL

Superioridad que a veces da el ejercicio de la violencia

Respecto al tema, EL UNIVERSAL entrevistó a Tania Ramírez, directora de Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), quien subrayó la necesidad de un adecuado acompañamiento para las adolescentes, para que, tras cometer un delito, esta experiencia no se convierta en una “cicatriz de dolor y maldad” y permanezca la sensación de “superioridad que a veces da el ejercicio de la violencia”.

Ramírez señaló que los adolescentes están viviendo en una sociedad que premia la violencia. “Les estamos enseñando que para entrar al mundo adulto hay que tener el control, dominio, likes, pero no les estamos enseñando a solucionar sus conflictos; premiamos más la competencia que la cooperación”, mencionó.

Lee también Vinculan a proceso a sujeto que asesinó a su pareja, profesora universitaria en Guadalajara; intentó hacer pasar su crimen como suicidio

Asimismo, recalcó que es importante preservar la dignidad y la memoria de las víctimas, así como el duelo de las familias, pero desde Redim sostienen que la solución no es bajar la edad de la imputabilidad. “Los adolescentes no tienen que ser perdonados y olvidados, es responsabilidad del Estado revisar que, tras cumplir la pena, la experiencia sea reconstituyente”.

La directora de la organización civil reconoció que el debate sobre aumentar las penas para adolescentes es complejo porque, aunque no se comparte, es comprensible el dolor que causa la muerte de un ser querido. “las madres sostienen que se sentirían mejor si hubiera un castigo mayor porque para ellas hubo ‘conciencia’ y ‘crueldad’”.

Sin embargo, Ramírez apuntó que se debe tener claridad respecto a la edad de imputabilidad de los adolescentes. “Tiene que ver con el periodo de desarrollo en el que están; no podemos dar por sentado que, por más conciencia que haya y libre albedrío en su toma de decisiones, hay una conciencia plena, para eso existe el Estado de derecho, que tiene que garantizar el respeto a la memoria y proteger los derechos de los niños y niñas que sigan vivos, así hayan sido quienes hayan cometido alguna pena, algún delito”.

Lee también Hallan sin vida a Anahí Corina en Sinaloa; Fiscalía investiga feminicidio tras su desaparición el 30 de abril en Elota

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm