Al menos 133 diputados federales de todos los partidos políticos dicen atender a sus electores a través de correos electrónicos o páginas web, lo que ellos denominan “oficinas virtuales”. Otros 14 ni siquiera cuentan con un espacio digital o físico para atender las inquietudes o peticiones de los ciudadanos, a pesar de que cuentan con una bolsa millonaria.

Estos fondos se han ejercido de manera opaca al menos desde 2011, sin que exista evidencia suficiente sobre su destino ni sobre su impacto en la atención a la ciudadanía, de acuerdo con los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Una revisión hecha a la información entregada por los 500 diputados tras diversas solicitudes de transparencia sobre sus oficinas de atención ciudadana y gestoría, permite ver que la mayoría de los legisladores no ofrece un canal claro, accesible y funcional para sus representados.

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Aunque 351 legisladores afirmaron contar con una oficina física de enlace legislativo y proporcionaron direcciones, esta información no está disponible en la página oficial de la Cámara de Diputados. Los datos sólo pudieron conocerse a través de solicitudes de transparencia.

De los 133 diputados que reportaron “oficinas virtuales”, sólo 45 cuentan con una página web propia que permite conocer quiénes son, las iniciativas en las que han participado y un apartado, como un buzón virtual, para enviar algún mensaje o peticiones.

Otros 87 ni siquiera tienen página web y solamente se limitaron a proporcionar direcciones de correo electrónico como forma de contacto, y uno más proporcionó su cuenta de Facebook e Instagram. La mayoría de los e-mails son los correos institucionales de la Cámara de Diputados.

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Bolsa millonaria

El reglamento de la Cámara de Diputados obliga a los legisladores a “mantener un vínculo permanente con sus representados”. Por muchos años la atención fue exclusivamente a través de una oficina física de enlace legislativo que tenía que estar ubicada en el distrito o circunscripción para el que hubiese sido electo el diputado, pero a partir de mayo de 2018 se cambió el ordenamiento para que la atención también pudiera ser virtual.

Para realizar esta labor cuentan con una partida denominada Subvención apoyo de atención ciudadana, transporte y hospedaje. En 2025, los 500 diputados gastaron 417.3 millones de pesos de esta bolsa.

La bolsa por atención ciudadana es el recurso económico que reciben los legisladores para el desempeño de sus labores de gestoría y lo pueden aplicar en arrendamiento de inmuebles, así como en gastos relacionados con apoyos a la ciudadanía y que consideren gestorías en materia de salud, educación, actividades deportivas, apoyo jurídico, cultura y asistencia social.

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La bolsa por transporte y hospedaje es para sufragar los gastos de alojamiento y traslado, como boletos de avión y autobús, peajes, gasolina, servicio de taxis, renta de vehículos o reparación del automóvil que utilice el diputado para el quehacer legislativo.

Para atención ciudadana, a cada legislador se le otorgan mensualmente 28 mil 772 pesos, mientras que, para transporte y hospedaje, el recurso por cada uno oscila entre los 8 mil y los 96 mil pesos al mes, dependiendo la ubicación de su circunscripción.

Con esos recursos, algunos diputados costean oficinas de atención en sus distritos, y con el apoyo de transporte y hospedaje, diversos gastos en sus circunscripciones para realizar actividades como parte del quehacer legislativo.

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Los diputados están obligados a comprobar los recursos que ejercen por esta bolsa presupuestal con facturas fiscales; sin embargo, en respuesta a una solicitud vía transparencia, la Cámara se negó a proporcionar esta documentación argumentando que forma parte de una auditoría que se encuentra actualmente en curso.

ilustración: Yafet Luna

Atención improvisada

De los 253 diputados del grupo parlamentario de Morena que brindaron datos de contacto, 216 reportaron un domicilio de atención y 37 páginas web. Hay seis sitios que no cargan, están incompletos, llevan meses en mantenimiento o lucen improvisados.

El sitio web de Bruno Blancas Mercado, diputado de Morena por el Distrito 5 de Jalisco, no tiene información de su trayectoria o perfil y tampoco ofrece alternativas de contacto como teléfono o correo electrónico. Solamente aparece su nombre, la leyenda contact us y una imagen genérica que parece extraída de un banco de fotografías de internet, donde se aprecian cinco personas en una protesta que portan pancartas en inglés.

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Otra de las fracciones parlamentarias que más oficinas físicas reportó es el Partido del Trabajo (PT); 85% de sus diputados tienen una instancia exclusiva para atender a los ciudadanos de forma presencial, mientras que el resto proporcionó una página web de atención ciudadana que sí está en funcionamiento.

En el caso de Movimiento Ciudadano, de los 27 diputados que reportaron información, casi la mitad, 13 de ellos, brindaron el correo institucional de la Cámara con el dominio diputados.gob.mx como oficina virtual. Los otros 14 legisladores proporcionaron direcciones de sus instalaciones físicas.

La dispersión de los canales de contacto con la ciudadanía atraviesa prácticamente a todas las bancadas que integran la Cámara de Diputados.

De los 62 diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que brindaron información sobre sus oficinas de atención ciudadana, 43 de ellos reportaron contar con una instalación propia destinada a ello y siete no brindaron información.

Otros tres del mismo partido dijeron atender las “gestiones ciudadanas” en oficinas del partido y tres más justificaron que no tienen oficina, pero que realizan recorridos por los municipios que integran su circunscripción, entre ellos Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del grupo parlamentario del PVEM en la Cámara de Diputados.

“No cuento con oficina física exclusiva para la atención de las tareas de enlace legislativo, ya que esta tarea la realizo en los recorridos por los municipios de Zacatecas y de los que integran la segunda circunscripción”, justificó.

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Otros cinco diputados del PVEM reportaron como oficina virtual su correo electrónico de la Cámara, entre ellos Eruviel Ávila. Uno más, Jorge Luis Villatoro Osorio, proporcionó un sitio web que no funciona. “Casa virtual de atención ciudadana… En construcción”, se lee.

El panorama se repite en otras fuerzas políticas representadas en San Lázaro. En el caso del grupo parlamentario del PAN, 53 diputados dijeron contar exclusivamente con oficina virtual, concentrada en el sitio denominado enlaceciudadano.org.mx descrito como “una estructura coordinada para dar servicios de atención ciudadana a través de las casas de enlace con la que cuenta cada diputado para apoyar a la ciudadanía”.

Otros 18 diputados del blanquiazul, además del contacto para atender de manera virtual, cuentan también con una oficina física, entre ellos Margarita Zavala y Roberto Sosa Pichardo.

En el caso del PRI, 19 diputados tienen una oficina física de enlace y 17 proporcionaron correos electrónicos como oficina virtual. Un legislador respondió que su espacio estaba en proceso de instalación.

Opacidad recurrente

En las revisiones que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el ejercicio de estos recursos, ha advertido de manera reiterada un manejo discrecional y opaco del dinero.

En una revisión hecha para este reportaje a las auditorías practicadas entre 2012 y 2018 se observan señalamientos constantes ante la falta de documentación comprobatoria que respalde el destino del dinero público.

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Por ejemplo, en la revisión de los recursos de 2011, la ASF alertó que en el rubro de “asignaciones a grupos parlamentarios”, del cual se desprende la partida de atención ciudadana, persistía desde años atrás una rendición de cuentas limitada. La situación no cambió en los años siguientes.

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