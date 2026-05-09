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Autoridades federales aseguraron dos kilogramos de metanfetamina ocultos en cajas y bolsas de dulces, al llevar a cabo labores de inspección a una empresa de mensajería en Morelia, Michoacán.
Con apoyo de un binomio canino entrenado para la detección de narcóticos, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), localizaron cuatro paquetes confeccionados en plástico que contenían en su interior una sustancia con las características de la metanfetamina.
Según la FGR, durante un recorrido por los diferentes envíos y áreas del establecimiento, el binomio realizó un marcaje positivo en cajas y bolsas de dulces comprimidos.
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Al hacer una inspección más minuciosa, se detectó dicha droga, con un peso aproximado de dos kilogramos.
Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Púbico correspondiente, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades legales pertinentes, reportó la Fiscalía General de la República.
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dft/bmc
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