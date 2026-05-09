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Un hombre armado de nacionalidad estadounidense entró este sábado al Instituto Cultural de México en Washington, D.C., sin que se reportaran personas lesionadas, de acuerdo con lo informado por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.
“Aviso a las familias de nuestro equipo del @MexCultureDC: Hoy, un presunto delincuente armado, de nacionalidad estadounidense, que huía de la policía, ingresó al Instituto, al ser un espacio siempre abierto al público”, afirmó el diplomático a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial X.
El funcionario añadió que no hubo heridos, ya que el personal del recinto y las autoridades actuaron de forma inmediata ante la situación.
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También destacó la coordinación y la calma con la que se respondió al incidente, lo que permitió que se resolviera sin consecuencias que lamentar.
El mensaje fue acompañado por un video donde se observa al individuo abandonando las instalaciones del instituto mexicano, bajo resguardo de elementos policiales.
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gs/bmc
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