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, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que asistió a Washington DC a una reunión con Terrance Cole, director de la .

En redes sociales, García Harfuch mencionó que, en representación del Gabinete de Seguridad, dialogó con Terrance Cole sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el , frenar el hacia México, y disminuir la violencia en el país con detenciones relevantes.

Mencionó que fue una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y continuará el fortalecimiento de la .

Post del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @OHarfuch
Post del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @OHarfuch

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