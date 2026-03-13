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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, , informó que el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, en el que se pretendía detener a , y tuvo como resultado el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación () duró 2 horas.

En entrevista con News-Max, García Harfuch dio detalles de la movilización que inició la mañana del pasado y que desató narcobloqueos, quema de vehículos, asaltos y dejó como resultado 62 fallecidos, entre militares, guardias nacionales, presuntos criminales y civiles, que derivó en la muerte del capo michoacano más importante de los últimos tiempos.

Indicó que la planeación para detener al capo se desarrolló en menos de 24 horas.

"Fue una operación que el ejército desarrolló , la operación de manera directa fue desarrollada por el Ejército mexicano en muy pocas horas", expresó el secretario de Seguridad e indicó que la :

  • Un componente terrestre: donde iban fuerzas especiales del Ejército
  • Un componente aéreo: donde iban seis helicópteros con personas de fuerzas especiales del Ejército
  • Aviones de la Fuerza Aérea de la propia Secretaría de la Defensa Nacional

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Cabe destacar que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó que la movilización del domingo 22 de febrero y primero se logró la , objetivo "que tanto daño le había hecho a México, a varios lugares de Latinoamérica y a Estados Unidos", mencionó García Harfuch.

Al comentar que lo que más le duele a las víctimas en México es la impunidad, el dirigente de la SSPC aseguró que esta acción por parte de autoridades mexicanas es un mensaje de no impunidad para quien cometa delitos en el país, destacando que es la finalidad de la .

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