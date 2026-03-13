El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, en el que se pretendía detener a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho", y tuvo como resultado el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) duró 2 horas.

En entrevista con News-Max, García Harfuch dio detalles de la movilización que inició la mañana del pasado 22 de febrero y que desató narcobloqueos, quema de vehículos, asaltos y dejó como resultado 62 fallecidos, entre militares, guardias nacionales, presuntos criminales y civiles, que derivó en la muerte del capo michoacano más importante de los últimos tiempos.

Indicó que la planeación para detener al capo se desarrolló en menos de 24 horas.

"Fue una operación que el ejército desarrolló en menos de 24 horas, la operación de manera directa fue desarrollada por el Ejército mexicano en muy pocas horas", expresó el secretario de Seguridad e indicó que la misión tuvo tres componentes:

Un componente terrestre: donde iban fuerzas especiales del Ejército

Un componente aéreo: donde iban seis helicópteros con personas de fuerzas especiales del Ejército

Aviones de la Fuerza Aérea de la propia Secretaría de la Defensa Nacional

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Cabe destacar que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó que la movilización del domingo 22 de febrero duró alrededor de dos horas y primero se logró la neutralización de "El Mencho", objetivo "que tanto daño le había hecho a México, a varios lugares de Latinoamérica y a Estados Unidos", mencionó García Harfuch.

Al comentar que lo que más le duele a las víctimas en México es la impunidad, el dirigente de la SSPC aseguró que esta acción por parte de autoridades mexicanas es un mensaje de no impunidad para quien cometa delitos en el país, destacando que es la finalidad de la estrategia de seguridad.

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