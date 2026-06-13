Aunque ya pasaron un par de días del debut de México en el Mundial 2026, donde vencieron 2-0 a Sudáfrica para arrancar con el pie derecho su participación en el torneo del que son anfitriones.

Desde que se anunció la presencia de Gilberto Mora en la lista final de la Selección Mexicana, ya se había colocado como el futbolista más joven de la Copa del Mundo de la FIFA y, luego de entrar de cambio se unió a una selecta lista del Tri y del campeonato internacional.

En el duelo inaugural frente a los sudafricanos, el juvenil tricolor entró de cambio al minuto 65 y de esta forma se convirtió en el más joven en disputar un Mundial con los colores del Tri a sus 17 años y 240 días.

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El nombre de Gilberto Mora ya está inmortalizado en la historia de este torneo y en la de México, aunque no es el único mexicano que ha debutado de forma "precoz" en este importante certamen de selecciones.

Gilberto Mora con la Selección Mexicana, rumbo al Mundial de 2026 - Foto: Imago7

¿Quiénes son los otros futbolistas jóvenes en jugar un Mundial con México?

Además de Morita, en esta lista aparecen Alfredo Torres, Raúl Arellado, Andrés Guardado y el mítico Hugo Sánchez.

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Detrás de Gilberto Mora aparece Alfredo Torres, quien apareció en el Mundial de Suecia 1954 a los 19 años con 16 días; en ese mismo certamen también jugó Raúl Arellado, quien vio minutos con 19 años 108 días.

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En el Mundial de Alemania 2006, Andrés Guardado fue el joven del grupo dirigido por Ricardo Antonio La Volpe y jugó un par de minutos con 19 años y 269 días. De esta forma, el famoso "Principito" está en el cuarto lugar de la lista.

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Con 19 años y 326 días, Hugo Sánchez acudió a la Copa del Mundo de Argentina 1978, donde el Tri sumó tres derrotas consecutivas para quedar fuera en la primera fase del torneo.