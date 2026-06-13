A unas horas del debut de Suecia en el Mundial 2026, la atención no solo se centró en Túnez. Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el capitán Victor Lindelöf y el técnico Graham Potter dedicaron varios elogios a dos referentes de la Selección Mexicana: Raúl Jiménez y Edson Álvarez.

Lindelöf coincidió con Raúl Jiménez en Benfica y aseguró que siguió de cerca su actuación en el partido inaugural ante Sudáfrica. El defensa sueco resaltó tanto la calidad futbolística del delantero como su calidad humana.

“Es una gran, gran persona… ya vi su primer juego y me parece que su desempeño fue fantástico. Estoy muy contento por él. Es un delantero de la mejor calidad”, expresó el zaguero escandinavo.

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🗣️🇸🇪 Victor Lindelöf se rindió ante Raúl Jiménez.



El capitán de Suecia elogió al delantero mexicano, con quien compartió vestidor en Benfica, y destacó su actuación ante Sudáfrica.



“Es una gran persona y un delantero de la mejor calidad. Su desempeño fue fantástico”, aseguró.… pic.twitter.com/r0kgnA0AFw — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 13, 2026

Por su parte, Potter se refirió a Edson Álvarez y descartó cualquier problema entre ambos durante su etapa en el West Ham. El entrenador destacó la competitividad del mexicano y el papel que tiene dentro de la Selección Mexicana.

“Nunca tuve ningún tipo de problema con él. Es un individuo fantástico y sumamente competitivo”, señaló el estratega inglés al hablar del mediocampista tricolor.

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Potter también recordó que Álvarez fue uno de los elementos más importantes en su equipo y dejó claro el respeto que mantiene por el mexicano pese a que sus caminos se separaron.

“Trabajé mucho con él, era uno de nuestros principales jugadores… mi mayor respeto para él porque es un gran jugador. Él decidió que lo mejor sería optar por otro ambiente, y se dio cuenta de la importancia que él tenía para México y cuáles serían las consecuencias de su decisión, pero mi mayor respeto para él porque es un gran jugador”, afirmó el técnico.

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🗣️🇲🇽 “Nunca tuve ningún problema con él”.



Graham Potter salió al paso de los rumores y aseguró que su relación con Edson Álvarez siempre fue buena durante su etapa en el West Ham. ⚽



“Es un individuo fantástico y sumamente competitivo”, destacó el técnico sueco. 🔥 pic.twitter.com/4qjyomF4GF — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 13, 2026

Además de elogiar a los mexicanos, Lindelöf habló sobre la responsabilidad de portar el gafete de capitán en una competencia de esta magnitud y eso se lo translimite a sus compañeros.

“Ser capitán siempre es muy especial. En este instante siento increíble y es un privilegio estar en una copa del mundo. Me comunico con mis compañeros, compartiéndoles mis experiencias para apoyarles de la mejor manera posible”, finalizó.