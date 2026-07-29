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Cuautitlán Izcalli, Méx.- En la plaza comercial Luna Parc, el gobierno municipal colocó sellos de suspensión de actividades al cobro de estacionamiento de motocicletas por no contar con autorización.
La Dirección de Desarrollo Económico de Cuautitlán Izcalli notificó el pasado 20 de julio a la empresa P Park Administración, S.A. de C.V., permisionaria del estacionamiento, que no podía autorizarse un nuevo concepto de cobro para motocicletas ya que se trató de una modificación a la tarifa.
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Además, la autoridad local indicó a la empresa privada que debe sujetarse al procedimiento previsto en el Reglamento de Actividades Económicas de Cuautitlán Izcalli o en su caso a la aprobación del gobierno municipal.
“En dicho acuerdo se informó a la empresa que no ha lugar a la incorporación del nuevo concepto de cobro en la tarifa previamente autorizada y se le apercibió para que iniciara el trámite correspondiente, presentando la solicitud y la documentación prevista por la normatividad municipal para que ésta pudiera ser analizada por la autoridad competente”, precisó el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli.
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Sin embargo, el gobierno local afirmó que detectaron que el cobro a los visitantes de la plaza que llegaban en motocicletas, comenzó a aplicarse sin contar con la autorización municipal correspondiente y en consecuencia personal del Ayuntamiento colocó los sellos de suspensión.
El acto administrativo es independiente de otras acciones previas realizadas en el lugar, agregó el gobierno de Cuautitlán Izcalli, como lo fue la suspensión temporal y posterior reapertura del Centro Comercial Luna Parc.
LL
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