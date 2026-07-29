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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía, con cielo de medio nublado a nublado para este miércoles 29 de julio en la Ciudad de México.
En la mayor parte de la CDMX habrá condiciones para lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo, particularmente a partir de las 18:00 horas y las 00:00 horas de la noche.
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Los vientos serán variables de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 25° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.
LL
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