El presidente de la FIFA Gianni Infantino fijó el miércoles un plazo para el 19 de septiembre para que las 211 federaciones miembro acepten ofertas únicas de 20 millones de dólares como parte de un proyecto para vender participaciones del Mundial a inversores privados.

La filial de la FIFA valorada en 20 mil millones de dólares, financiada por el hermano de Jared Kushner, fue duramente criticada por organizaciones internacionales de futbol. La UEFA, ente rector del futbol europeo, pretende convocar a sus 55 federaciones miembro a una reunión de emergencia en línea, probablemente el jueves.

Lee también FIFA abre procedimiento disciplinario contra Argentina por incidentes en la final

El esfuerzo también marca el más reciente intento de Infantino de alinearse con quienes orbitan al presidente estadounidense Donald Trump: al crear el premio de la paz de la FIFA, permitir que Trump interviniera en un proceso que llevó a que el delantero estadounidense Folarin Balogun jugara en el Mundial, y ahora intentar asegurar que la firma de inversión de Joshua Kushner cierre un acuerdo de propiedad por 12 años con el organismo futbolístico sin fines de lucro con sede en Suiza.

Infantino expuso la “singular y única oportunidad de financiación” en una carta en la que detalló por qué quiere crear la filial de la FIFA valorada en 20 mil millones de dólares —con un 20 por ciento en manos de inversores privados— que gestionaría las competiciones y eventos del organismo, como la Copa del Mundo y los Mundiales de Clubes.

“Es mi deber y responsabilidad como presidente de la FIFA presentarles oportunidades que cambian el juego a ustedes, nuestros miembros”, escribió Infantino en la carta vista por The Associated Press.

[Publicidad]

Lee también Liga MX vs MLS: Horarios y canales para ver EN VIVO el Juego de Estrellas, HOY, miércoles 29 de julio

La propuesta, revelada el martes y respaldada por la firma de inversión Thrive Capital de Joshua Kushner, provocó una furia inmediata entre los antiguos colegas de Infantino en la UEFA, que afirmó que el Mundial “no es de la FIFA para venderlo”.

Una opción abierta para el futbol europeo es amenazar con un boicot a las competiciones de la FIFA, una táctica utilizada en 2021 cuando la oposición liderada por la UEFA ayudó a frenar el plan de Infantino de disputar el Mundial cada dos años en lugar de cada cuatro.

[Publicidad]

El plan de capital privado de la FIFA es el más reciente proyecto ambicioso propuesto durante los 11 años de presidencia de Infantino, en los que cada vez más ha parecido un líder ejecutivo que actúa sin consultar a los principales actores del futbol.

Las preocupaciones sobre el plan más reciente y previamente secreto fueron expresadas el miércoles por los organismos continentales de futbol de Asia y de la región de Norteamérica conocida como CONCACAF.

“Estamos profundamente preocupados por la falta de debido proceso”, señaló CONCACAF en un comunicado.

[Publicidad]

Lee también México vs Puerto Rico: Horario y canales para ver EN VIVO a la Selección Mexicana Femenil, HOY, miércoles 29 de julio

La Confederación Asiática de Futbol, con sede en Kuala Lumpur, indicó que estaba “decepcionada de que un asunto de tal importancia llegara al dominio público antes de que a la familia de la AFC se le hubiera brindado la oportunidad de examinarlo y debatirlo”.

La CONMEBOL, el ente que aglutina a las 10 federaciones de Sudamérica, no respondió a consultas de AP.

[Publicidad]

Los organismos continentales que organizan sus propias competiciones internacionales de clubes y selecciones nacionales —como la Liga de Campeones, el Campeonato Europeo y la Copa América— probablemente verán amenazas a esos torneos por el deseo de la FIFA de aumentar ingresos y valor para los inversores disputando con mayor frecuencia la Copa del Mundo y los mundiales de clubes masculinos y femeninos, además de añadir más equipos.

El influyente grupo European Football Clubs, con 850 miembros —que tiene una empresa conjunta con la UEFA para gestionar la Liga de Campeones—, afirmó que “se enteró de esta propuesta de la misma manera que la mayoría de los actores del futbol mundial: sin aviso y a través de los medios”.

Invitar a inversores privados también podría, sugirió el miércoles el académico de gobernanza deportiva Antoine Duval, “incentivar a la FIFA a mercantilizar aún más el Mundial (piensen en más pausas de hidratación y precios dinámicos) en un impulso por aumentar sus ingresos”.

[Publicidad]

Lee también La Liga MX busca terminar la hegemonía de la MLS en el Juego de Estrellas

¿Qué se ofrece a las federaciones miembro de la FIFA?

Si la filial FIFA Forward Enterprise es aprobada por una mayoría de los 211 miembros, a cada uno también se le prometen 20 millones de dólares en financiación del ciclo comercial de cuatro años vinculado al Mundial masculino de 2030.

Eso llevaría, escribió Infantino, a que “un grupo de inversores internacionales diversos” se sume a Thrive de Joshua Kushner como inversor ancla: “Este proceso será liderado por J.P. Morgan”.

[Publicidad]

Si el plan de Infantino es rechazado, esos miembros recibirán los 10 millones de dólares previamente prometidos durante los próximos cuatro años, indicó su carta.

La diferencia de efectivo ofrecida el miércoles a los miembros de la FIFA parece ser de 86 millones de dólares durante 12 años, frente a unos 36 millones de dólares en la financiación ya prometida por rechazar el acuerdo de capital privado.

El plazo apresurado para obtener un primer pago de 20 millones de dólares “lo dice todo sobre este plan”, sostuvo la UEFA. “La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí mismos y a sus amigos”.

Lee también Liga MX: Estos son los partidos de la Jornada 3 que se verán por televisión abierta

El sistema democrático de la FIFA de un miembro, un voto significa que las naciones futbolísticas más poderosas en el campo pueden ser fácilmente superadas en votación por aquellas que rara vez juegan partidos de máximo nivel.

Resistencia en Gran Bretaña

El plan de la FIFA encontró una rápida oposición del primer ministro británico Andy Burnham, cuyo gobierno se prepara para respaldar la organización del Mundial femenino de 2035 en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. La FIFA tiene previsto confirmar esa única candidatura para 2035 en una reunión en línea en noviembre.

“El futbol no pertenece a los inversores”, manifestó Burnham, aficionado al futbol desde hace mucho tiempo, en un mensaje en video en Instagram. “Una vez que has vendido una parte (del Mundial), te has vendido. El futbol pertenece a los aficionados. Siempre ha sido así, y siempre lo será”.

La resistencia de legisladores británicos —incluidas amenazas de legislación por parte del entonces primer ministro Boris Johnson en 2021— ayudó anteriormente a frenar el divisivo proyecto de la Superliga Europea, que era una amenaza existencial para la Liga de Campeones de la UEFA y que Infantino había apoyado discretamente. J.P. Morgan

Lee también Santiago Sandoval abandona la Selección Mexicana Sub-20 tras sufrir una fractura

El futuro de Infantino

Infantino ha parecido avanzar sin sobresaltos hacia ser reelegido sin oposición como presidente de la FIFA para un cuarto y último mandato hasta 2031.

Prometer más fondos de la FIFA a las federaciones miembro fue una parte decisiva de su discurso del día de la elección en febrero de 2016, y también en sus reelecciones sin oposición en 2019 y 2023.

Algunos observadores han sospechado desde hace tiempo que Infantino quiere un papel de más largo plazo dirigiendo el deporte. Un cargo de director ejecutivo o comisionado en una filial de la FIFA, como FFE, encajaría con esa idea.

Esta semana, Infantino ha encendido la frustración con su liderazgo más allá de los círculos habituales en Europa, que tienen casi cuatro meses para comprometerse con un desafío electoral.

La fecha límite para presentar candidaturas es el 18 de noviembre. La elección será el 18 de marzo próximo en Rabat, Marruecos, que ha sido un aliado clave de Infantino en los últimos años y será coanfitrión del Mundial de 2030.

Lee también Carlo Ancelotti anuncia una renovación en Brasil rumbo al Mundial de 2030