Charlotte.— Los términos “amistoso” y “exhibición” quedan en simples adornos cuando se repara que enfrente estará un equipo que representa a ese futbol que ha mutado en el más cruel espejo del balompié mexicano.

Compararse con la MLS ya es un hábito de la Liga MX, por lo que ninguno de sus integrantes rehúye a la responsabilidad de representarla, por más que sea un ejercicio más de mercadotecnia que deportivo.

Por quinta vez en la historia, se enfrentan en el Juego de Estrellas y los del lado mexicano saben que está prohibido perder.

“Ya hace varios años que se generó una gran rivalidad, por la Concacaf y algunos otros enfrentamientos; este es uno más de esos”, subraya Antonio Mohamed, entrenador del combinado de figuras del circuito mexicano. “Es un partido festivo, pero cuando rueda el balón, todos queremos ganar”.

El Turco está perfectamente consciente de que se trata de ser parte del show, pero eso no significa que piense en regalar el encuentro esta noche.

“Esperamos que sea un gran espectáculo y gane el mejor”, apunta. “La competitividad existe, pero no tenemos que dejar de lado que es un espectáculo para la gente”.

[Publicidad]

En el que la MLS ha salido con la mejor parte. De los cuatro duelos anteriores, el circuito norteamericano se llevó tres (uno en penaltis), a cambio de sólo una victoria para la Liga MX, hace un par de años en Columbus (4-1).

Es por eso por lo que el guardameta Carlos Acevedo afirma que los representantes del balompié mexicano encaran el partido de esta noche “con mucha responsabilidad y motivación.

“No deja de ser un gran partido, contra grandes jugadores, un aparador internacional, y también somos competitivos”, agrega el futbolista del Santos Laguna. “Lo que queremos, ellos y nosotros, es ganar y dar un buen espectáculo a la gente”, concluyó el arquero.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.