[Publicidad]
La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), Bertha Alcalde Luján, informó que más víctimas de lesiones tras la caída de la Línea 12 se sumaron a las imputaciones contra los presuntos responsables del incidente.
"Había algunos lesionados, no tengo en este momento la lista, en donde todavía la judicialización que se había hecho por los funcionarios por los cuales se imputó en su momento, no se había imputado en lo que corresponde a estás víctimas, que son ya identificadas donde ya hubo la celebración de un acuerdo reparatorio pero lo que hace a la imputación que se hizo por los funcionarios no se habían incluido como parte del proceso", señaló.
Explicó que en el caso de la investigación por la caída de un tramo elevado de la Línea 12 se encuentra en el etapa intermedia.
Lee también Camioneta se impacta contra tienda de vinos en Lomas de Chapultepec; una mujer resulta lesionada
Además de que las víctimas que se suman al proceso son por los mismos hechos registrados el 3 de mayo de 2021, pero son distintas personas afectadas.
"Había todavía algunas víctimas en donde no se había todavía realizado en su momento la judicialización de estos casos, que son por los mismos hechos, la diferencia es que son distintas víctimas, no es que haya nuevos imputados o nuevos hechos a investigar, es el mismo caso pero era muy importante que podamos nosotros también judicializar en el caso de las víctimas que quedaban pendientes"
[Publicidad]
LL
[Publicidad]
Más información
Nación
Coppal advierte "uso político de la justicia" en caso Ruffo Appel; condena "mensaje de intimidación" para la oposición
Mundo
Indocumentados en EU rozaron los 16 millones en 2024; migrantes de Centro y Sudamérica desplazan a mexicanos
Universal Deportes
Canelo Álvarez apoya con 80 mil pesos a joven promesa del boxeo mexicano
Espectáculos
Natalie Portman presume su pancita de embarazo a los 44 años y comparte la emoción por la llegada de su bebé
Al día
Habitantes bloquearon avenida del Imán, rechazan construcción de la Línea 4 del Cablebús
Al día
Peligra el precio de la tortilla, tortilleros acusan que las autoridades han incumplido sus promesas
Espectáculos
Cynthia Klitbo confiesa que la calentaban los besos de un famoso actor y se enamoró, ¿De quién habla?
Al día
¡Respeten los resultados! Aspirantes rechazan hacer otro examen presencial de ingreso a la UNAM