La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), Bertha Alcalde Luján, informó que más víctimas de lesiones tras la caída de la Línea 12 se sumaron a las imputaciones contra los presuntos responsables del incidente.

"Había algunos lesionados, no tengo en este momento la lista, en donde todavía la judicialización que se había hecho por los funcionarios por los cuales se imputó en su momento, no se había imputado en lo que corresponde a estás víctimas, que son ya identificadas donde ya hubo la celebración de un acuerdo reparatorio pero lo que hace a la imputación que se hizo por los funcionarios no se habían incluido como parte del proceso", señaló.

Explicó que en el caso de la investigación por la caída de un tramo elevado de la Línea 12 se encuentra en el etapa intermedia.

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Además de que las víctimas que se suman al proceso son por los mismos hechos registrados el 3 de mayo de 2021, pero son distintas personas afectadas.

"Había todavía algunas víctimas en donde no se había todavía realizado en su momento la judicialización de estos casos, que son por los mismos hechos, la diferencia es que son distintas víctimas, no es que haya nuevos imputados o nuevos hechos a investigar, es el mismo caso pero era muy importante que podamos nosotros también judicializar en el caso de las víctimas que quedaban pendientes"

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