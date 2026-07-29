Washington.- Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) durante la pandemia de Covid-19, se negó a responder preguntas sobre el origen del virus y la gestión de la crisis de salud ante un comité del Senado de Estados Unidos.

Fauci, exasesor médico de la Casa Blanca, lamentó la "obsesión desmedida" contra él y leyó un mensaje en el que aseguró que "siguiendo el consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder en virtud de mis derechos amparados por la Quinta Enmienda de la Constitución".

El que fuera responsable de salud durante la pandemia justificó su silencio en que el senador republicano Rand Paul le había llamado a testificar para "justificar sus repetidas promesas públicas de que terminaré, en sus palabras, ‘tras las rejas’". La Quinta Enmienda protege a una persona de hacer declaraciones que puedan autoincriminarlo.

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La relación entre Fauci y Paul viene de atrás y ha estado marcada por la tensión durante años.

Paul ha defendido en numerosas ocasiones que Fauci debería estar en prisión y ha llevado el asunto al Departamento de Justicia, ya que considera que fue responsable de financiar investigaciones en China que desencadenaron la pandemia.

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El punto principal de discrepancia entre ambos es si el coronavirus se originó de forma natural, como sostiene Fauci, o en un laboratorio, como defiende Paul.

Durante el fin de semana, el senador republicano publicó más de mil páginas del diario de Fauci y este martes más de 100 científicos publicaron una carta defendiéndolo de lo que consideran ataques de la administración del presidente Donald Trump.

En una declaración escrita anterior a la comparecencia, el abogado de Fauci, David Schertler señaló que las circunstancias que rodearon la comparecencia de éste "lamentablemente hicieron imposible que él siguiera cooperando [con el Congreso]", y agregó que Paul había emprendido una "cruzada pública" contra su cliente.

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Schertler fue escoltado fuera de la audiencia, por interrumpir y evocar constantemente la Quinta Enmienda ante las preguntas de los republicanos.

After he was removed from the hearing room, Dr. Anthony Fauci's attorney, who did not identify himself, told reporters, "Dr. Fauci has a valid Fifth Amendment privilege, and he has the right to assert it. That's what I was trying to tell the committee." pic.twitter.com/t0ElP63uWS — CBS News (@CBSNews) July 29, 2026

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El mandatario también dedicó este miércoles uno de sus mensajes en la red Truth Social al doctor Fauci en el que cuestionó su gestión y aprovechó para atacar a su antecesor en el cargo el expresidente Joe Biden.

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"En este asunto, pasé por encima de Fauci. ¡Sus ideas eran una locura! Además, dije desde el principio que el virus provenía del laboratorio de Wuhan, en China. Fauci estaba totalmente en desacuerdo, ya que siempre intentaba proteger a China", escribió Trump.

El presidente añadió que heredó a Fauci "quien ocupaba su cargo desde la década de 1980, pero con el paso del tiempo confié cada vez menos en él. Tomó demasiadas decisiones equivocadas, como en el caso de las mascarillas".

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