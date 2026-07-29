Washington. La cifra de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos llegó a 15.8 millones en 2024, después de haberse mantenido en torno a los 11 millones a lo largo de la década de 2010, según un estudio del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) hecho público este miércoles, que revela que centroamericanos y sudamericanos han desplazado a mexicanos.

Este aumento de casi cinco millones de personas se debe, según apunta el informe, al aumento de los ingresos en la frontera entre Estados Unidos y México y también al uso por parte de la Administración del expresidente Joe Biden de programas que tenían como objetivo reducir el caos en la frontera.

Los analistas Ariel G. Ruiz Soto, Julia Gelatt y Van Hook señalan que es probable que la población inmigrante indocumentada se haya mantenido relativamente constante o haya disminuido desde 2025 dada la menor actividad en la frontera entre Estados Unidos y México desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia, que aplica una restrictiva política migratoria.

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"Si la administración logra aumentar considerablemente las deportaciones y si las entradas en la frontera se mantienen en sus niveles notablemente bajos, la población de inmigrantes indocumentados podría comenzar a disminuir en 2026 y más allá", señalan los expertos en un comunicado.

Frenan en Texas ley SB4 contra cruces ilegales de migrantes tras decisión judicial. Foto: Archivo.

Migrantes de Centro y Sudamérica desplazan a mexicanos en EU

Por nacionalidades, el informe señala que la proporción de mexicanos era del 35% en 2024, lo que representa un descenso respecto al 62% en 2010 y al 49 % en 2019.

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Entre 2019 y 2024, la población inmigrante irregular procedente de Centroamérica aumentó en 2.3 millones, debido al incremento de llegadas de Honduras y Guatemala.

Por otra parte, el informe añade que la migración procedente de Suramérica aumentó en 1.3 millones en el mismo periodo, sobre todo de Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil.

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