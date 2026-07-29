Mundo | 29-07-26 | 11:42 |

Washington. La cifra de indocumentados en Estados Unidos llegó a 15.8 millones en 2024, después de haberse mantenido en torno a los 11 millones a lo largo de la década de 2010, según un estudio del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) hecho público este miércoles, que revela que centroamericanos y sudamericanos han desplazado a mexicanos.

Este aumento de casi cinco millones de personas se debe, según apunta el informe, al aumento de los ingresos en la frontera entre Estados Unidos y México y también al uso por parte de la Administración del expresidente de programas que tenían como objetivo reducir el caos en la frontera.

Los analistas Ariel G. Ruiz Soto, Julia Gelatt y Van Hook señalan que es probable que la población inmigrante indocumentada se haya mantenido relativamente constante o haya disminuido desde 2025 dada la menor actividad en la frontera entre Estados Unidos y México desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia, que aplica una restrictiva política migratoria.

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"Si la administración logra aumentar considerablemente las y si las entradas en la frontera se mantienen en sus niveles notablemente bajos, la población de inmigrantes indocumentados podría comenzar a disminuir en 2026 y más allá", señalan los expertos en un comunicado.

Frenan en Texas ley SB4 contra cruces ilegales de migrantes tras decisión judicial. Foto: Archivo.
Frenan en Texas ley SB4 contra cruces ilegales de migrantes tras decisión judicial. Foto: Archivo.

Migrantes de Centro y Sudamérica desplazan a mexicanos en EU

Por nacionalidades, el informe señala que la proporción de mexicanos era del 35% en 2024, lo que representa un descenso respecto al 62% en 2010 y al 49 % en 2019.

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Entre 2019 y 2024, la población inmigrante irregular procedente de Centroamérica aumentó en 2.3 millones, debido al incremento de llegadas de Honduras y Guatemala.

Por otra parte, el informe añade que la migración procedente de Suramérica aumentó en 1.3 millones en el mismo periodo, sobre todo de Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil.

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mcc

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